Halverwege 2022, dan wil Fernando Alonso een besluit nemen over zijn toekomst in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zou nu wel ja zeggen tegen een contract voor 2023, maar wil het nog even afwachten.

Vorig jaar kondigden Alpine en Alonso, die in 2021 terugkeerde in de Formule 1, aan dat zij ook dit jaar zouden samenwerken. Dat was niet zo’n grote verrassing, aangezien er een optie in het contract van de Spanjaard stond om langer door te gaan. Bovendien heeft Alonso er geen geheim van gemaakt dat hij vanwege de nieuwe regels terugkeerde in de Formule 1.

Voorlopig loopt zijn contract eind dit jaar af, maar als het aan de tweevoudig wereldkampioen ligt dan rijdt hij ook in 2023 nog in de Formule 1. “Nu zou ik ja zeggen, ik voel echt de kracht in me om door te gaan”, zegt Alonso in gesprek met het Duitse RTL. Of dat ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. “Ik zal dat halverwege het jaar beslissen”, blijft de Spanjaard voorzichtig over zijn toekomstplannen.

Alonso hoopt dit seizoen met die nieuwe regels regelmatig in de punten te eindigen en het liefst zelfs podiumplekken te pakken. “Met de nieuwe regels kunnen we hopelijk voor podiumplaatsen strijden en als je elk weekend voor podiumplaatsen vecht, komt de overwinning uiteindelijk vanzelf als de situatie zich voordoet. Als je voor podiumplaatsen en overwinningen vecht, ben je volgend jaar misschien een kanshebber voor het wereldkampioenschap. Dat moet stap voor stap gebeuren, we willen nu de eerste stap zetten met de nieuwe regels en in 2022 voor grote dingen strijden”, aldus Alonso.

Foto: Alpine