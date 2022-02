Anderhalf jaar heeft hij er op moeten wachten, maar Fernando Alonso stond maandagavond dan eindelijk oog in oog met de reden waarom hij in juli 2020 besloot terug te keren in de Formule 1.

De inmiddels 40-jarige Spanjaard had eind 2018 na opnieuw een teleurstellend seizoen bij McLaren afscheid genomen van de koningsklasse. De tweevoudig wereldkampioen was het plezier kwijtgeraakt en besloot zich te richten op andere vormen van autosport. Hij nam – soms succesvol, soms minder succesvol – deel aan onder andere de Dakar Rally, de 24 Uur van Le Mans en de Indianapolis 500. Op 8 juli 2020 zorgde Alonso voor een nieuwe schok door zijn F1-rentree aan te kondigen. Hij zou vanaf 2021 gaan rijden bij Alpine, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen was geworden. Destijds liet hij optekenen vooral terug te keren vanwege de grote regelwijzigingen die in 2022 zouden ingaan en hem een kans op een nieuwe titel moesten bieden.

Alonso optimistisch

Maandagavond was er in Parijs dan eindelijk de kennismaking met zijn nieuwe auto. “Ik kwam terug naar de sport vanwege deze regelgeving. Dus het was anderhalf jaar wachten op deze auto’s”, aldus een gematigd positieve Alonso bij de presentatie van de A522. “Ik ben optimistischer dan vorig jaar, waarschijnlijk omdat de nieuwe regels je de hoop geven dat alles kan veranderen en dat je vanaf de eerste race competitief kunt zijn.”

“Alle kaarten zijn opnieuw geschud”

Het optimisme van Alonso werd echter direct getemperd door Alpine CEO Laurent Rossi. Die mikt op minimaal een vijfde plaats in het kampioenschap (dezelfde positie als vorig jaar), maar zei ook dat er voorafgaand aan het seizoen nog veel onduidelijk is. “We moeten realistisch zijn. Alle kaarten zijn opnieuw geschud en we weten echt niet waar we staan totdat we de baan opgaan. Het is echter niet belangrijk waar we starten. Het gaat er om waar we eindigen. We moeten vooruitgang blijven boeken, perfectie nastreven en het hele jaar door progressie boeken.”

Die progressie hoopt Alpine onder andere te boeken met een compleet nieuw ontwikkelde krachtbron die veel meer vermogen moet genereren (vorig seizoen leverde Renault de zwakste motor van het veld) en voorbereid moet zijn op de nieuwe E10-brandstoffen. Eerder al liet het team weten in dat streven redelijk op schema te lopen.

