Als negende en voorlaatste team heeft Alpine in Parijs het doek getrokken van de Alpine A522, de auto waarmee Fernando Alonso en Esteban Ocon komend seizoen actief zullen zijn. De grootste verrassing is dat het team dit jaar met twee verschillende kleurstellingen gaat rijden.

Eerder deze maand werd al bekendgemaakt dat Alpine dit jaar waterbedrijf BWT als naamsponsor heeft. Dat Oostenrijkse bedrijf was in het verleden actief als titelsponsor van Racing Point en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de destijds compleet roze geverfde wagens van dat team.

Fans waren er niet gerust op dat die roze kleur ook bij Alpine de boventoon zou gaan voeren, maar ze kunnen deels gerust zijn. Hoewel het BWT-roze nadrukkelijk aanwezig is op de sidepods en voor- en achtervleugel, is het Alpine-blauw nog steeds de hoofdkleur.

Seizoensopening in speciale kleurstelling

De eerste twee races van het komende seizoen verschijnt Alpine echter niet in die overwegend blauwe kleurstelling. Om de samenwerking met BWT te vieren, rijdt de Franse stal de eerste twee Grands Prix van het seizoen in een speciale livery. Die is wel volledig…. roze.

Opvallend aan de A522 zijn de smalle luchtinlaten naast de cockpit en de koelsleuven aan de bovenkant bovenop de sidepods.

