Waar Alpine de afgelopen jaren met de filosofie ‘betrouwbaarheid voorop’ werkte, gooit het Franse team het voor het nieuwe seizoen over een heel andere boeg. Alpine wil namelijk dat de performance nu prioriteit krijgt.

“Ofwel betrouwbaarheid ofwel performance. Je kunt niet allebei hebben. Dus waar focussen we ons op bij de ontwikkeling?”, vraagt Alpine-CEO Laurent Rossi zich in gesprek met Formel1.de af. “In het ontwikkelingsjaar hebben we enkele momenten gehad waarop de betrouwbaarheid ontbrak. Dat is een keuze die we gemaakt hebben, want ons enige speerpunt was betrouwbaarheid.”

Lees ook: Alpine bevestigt langverwachte komst van teambaas Szafnauer

Nu wil Alpine het dus over een andere boeg gooien. Niet de betrouwbaarheid, maar de performance moet voorop staan, zeker nu er vanaf dit jaar een engine freeze van kracht is. “Daarom zei ik tegen het team: zoek zoveel mogelijk de limieten op, het maakt mij niet uit.” En daarvoor is Alpine ook wel bereid om de gevolgen daarvan te incasseren. “Ik heb liever een krachtbron waarvan ik zeker weet dat de maximale prestaties eruit zijn gehaald, dan dat ik comfortabel zit met een betrouwbare krachtbron die niet presteert”, stelt Rossi, die weet dat er wel gewerkt kan blijven worden aan de betrouwbaarheid, maar niet de performance.

Angst dat het team door de nieuwe aanpak vaak zal uitvallen in de races, is er niet. “Het goede nieuws is dat we de afgelopen weken duizenden kilometers met de nieuwe motor hebben afgelegd”, doelt hij op wat getest op de dynamo. Wat de uitdaging nog interessanter maakt voor Alpine, is het feit dat het voor een zogenaamde split-turbo gaat. “De motor is volledig herontworpen. Het hele concept is gloednieuw. Het heeft een tweedelige turbo. Maar dat is slechts één element dat de hele unit compacter maakt.”

Lees ook: Alpine krijgt roze tint dankzij nieuwe titelsponsor BWT

Rossi hoopt dat de volledig nieuwe krachtbron Alpine naar de top zal helpen. “De motor is lichter en werkt in een breder window wat temperatuur en druk betreft. Het is een echte gamechanger voor ons. Ik hoop dat het ons in staat stelt de achterstand in te lopen en de kloof naar de top te verkleinen.” Alpine presenteert vanavond vanaf 18:30 uur Nederlandse tijd de A522, de bolide voor 2022.