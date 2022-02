Alpine zal dit seizoen een roze tintje krijgen dankzij de komst van titelsponsor BWT. Het team heet dan ook vanaf heden BWT Alpine F1 Team en, zo verzekeren de partijen, de bekende roze kleur van BWT zal in de blauwe Alpine-livery verwerkt worden.

Het gaat hierbij om een, zo laat Alpine weten, ‘lange, strategische partnership’. BWT zal vanaf dit seizoen de titelsponsor van Alpine zijn, al laten ze in het midden voor hoe lang dat precies zal zijn. “Voor Alpine is dit een belangrijke nieuwe stap voorwaarts, want het team wil binnen honderd races in dit nieuwe tijdperk meedingen naar het kampioenschap”, laat Alpine in een verklaring weten. “Sinds de start in 2021 heeft Alpine bewezen dat het een dynamisch en behendig team is dat in staat is om vooraan mee te racen en zich laat gelden, zowel op als naast de baan.”

Naast de samenwerking zal BWT ook een plekje op de auto krijgen in de vorm van de bekende roze kleur. Deze is de afgelopen jaren bekend geworden in de Formule 1 dankzij Force India/Racing Point, dat jarenlang een samenwerking aanging met het Formule 1-team en zodanig de bolide grotendeels roze liet kleuren. De kans is klein dat de Alpine nu een volledige roze bolide wordt, aangezien Alpine spreekt van het ‘opnemen van de roze kleur in de beroemde blauwe livery van Alpine’.

Alpine presenteert op 21 februari de A522, zoals de bolide voor 2022 zal heten. Dat is twee dagen voordat de shakedown in Barcelona plaatsvindt.