Het managementteam van Alpine wordt deze winter flink opgeschud, en dat is op technisch vlak niet anders. Pat Fry maakt promotie naar de rol van chief technical officer, Matt Harman neemt zijn functie als technisch directeur over.

Oudgediende Fry (57), die eerder onder meer voor Benetton, Ferrari en tot twee keer toe bij McLaren werkte, trad begin 2020 aan als technisch directeur. Na iets minder dan twee jaar in die functie krijgt hij nu een nieuwe rol als chief technical officer.

Harman, zijn vervanger als technisch directeur, was voorheen bij Alpine actief als engineering director. Harman zit 2018 bij het team, daarvoor werkte hij bij Mercedes. Alpine-CEO Laurent Rossi denkt het technische team ‘flink te versterken’ door de nieuwe rolverdeling.

Rossi is de afgelopen maanden flink in de weer met het reorganiseren van het team. Medio januari maakte Alpine bekend met executive director Marcin Budkowski te hebben gebroken. Een paar dagen later lekte uit dat adviseur en viervoudig wereldkampioen Alain Prost niet langer voor het team werkt.

