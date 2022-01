Alpine heeft per direct afscheid genomen van adviseur Alain Prost. Het management van Alpine zou hebben besloten om het contract van de viervoudig wereldkampioen niet te verlengen.

Prost kreeg in 2017 een adviserende rol bij Renault en werd twee jaar later de niet-uitvoerend directeur van het team. Die rol bleef hij ook vervullen toen het team in 2021 haar naam in Alpine veranderde. Volgens F1.com had de 66-jarige Prost een jaarlijks contract, maar heeft het management van Alpine besloten om die nu niet te verlengen.

Het is het tweede vertrek bij Alpine in korte tijd. Onlangs nam het team ook al afscheid van technisch directery Marcin Budkowski. Dat leek de weg vrij te maken voor de komst van ex-Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer. Hij ontkende vorig jaar nog stellig dat hij niet naar Alpine zou vertrekken, maar recentelijk maakte Aston Martin bekend dat Szafnauer vertrekt. Hij is daar vervangen door oud-BMW-autosportbaas Mike Krack.

Prost werkte bij Alpine samen met coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon. Hij was destijds lovend over de twee. “Voor mij is hij de beste coureur van het veld”, zei Prost over Alonso. “Het is ongelooflijk welk overzicht hij heeft, net als zijn gevoel voor de banden, de dingen die hij over de auto zegt en hoe hij de ingenieurs met informatie voedt.” Ook landgenoot Ocon ontving lof van de viervoudig wereldkampioen. “Hij heeft veel vooruitgang geboekt. Niet alleen wat betreft het rijden zelf, maar ook mentaal, de manier waarop hij zaken aanpakt. Hij heeft veel van Fernando geleerd.”

