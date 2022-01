Alain Prost noemt man en paard na zijn exit bij Alpine en wijst naar CEO Laurent Rossi als schuldige. Volgens Prost is er door toedoen van Rossi een onprettige sfeer in het team ontstaan, zonder plezier of respect.

Dat verklaart Prost, van wie maandag bekend is geworden dat hij niet doorgaat als adviseur van Alpine, in interview met de Franse sportkrant L’Équipe. Volgens Prost wil Rossi alleen aan het roer staan bij Alpine en de spotlight ‘niet delen’ met anderen.

“Hij vertelde me dat hij geen advies meer nodig heeft”, zegt Prost, die de indruk heeft gekregen dat er onder Rossi bij Alpine een ‘intentie is ontstaan om veel mensen aan de zijlijn te zetten’. De Fransman haalt verder aan dat de sfeer al in 2021 verpest was bij het team. “Onderlinge relaties waren verstoord en er was veel sprake van jaloezie.”

Lees ook: Boze Prost haalt uit naar ‘respectloos’ Alpine

Geen hallo

Prost haalt aan dat het zelfs zover ging dat teamkopstukken elkaar niet eens meer begroetten als ze op circuit kwamen. “Dan is de lol eraf. Dan is er geen respect meer. Het werkt dan gewoon niet meer.” In de bestuurskamer was het evenmin gezellig, met Prost die als bestuurslid soms pas achteraf van bepaalde beslissingen hoorde.

(tekst loopt door onder de foto)

Laurent Rossi vergezelde winnaar Esteban Ocon op het podium na Alpine’s zege in Hongarije. Foto: Motorsport Images.

De afgelopen maanden rommelt het sowieso bij Alpine, waar Prost niet de enige is die is vertrokken. Marcin Budkowski, de executive director, verliet het team eerder deze maand. Motorbaas Rémi Taffin werd van de zomer bedankt voor bewezen diensten.

Wisseling van de wacht

Alpine-CEO Rossi verklaarde eind 2021 al een reorganisatie door te voeren. 2021 stond voor hem ook in het kader van het doorlichten van de organisatie. Prost omschrijft het ook als een lastig jaar, waarin hij het gevoel kreeg dat de oude garde ‘moest vertrekken’.

De verwachting is dat de bij Aston Martin vertrokken Otmar Szafnauer Alpine’s nieuwe teambaas wordt. Fernando Alonso en Esteban Ocon zijn in 2022 net als in 2021 de coureurs. Achterin de nieuwe Alpine zal een eveneens nieuwe Renault-motor liggen, al waren daar volgens Prost tijdens de ontwikkeling problemen met de betrouwbaarheid mee.

Lees ook: Alpine neemt afscheid van Budkowski: weg lijkt vrij voor komst Szafnauer