Viervoudig wereldkampioen Alain Prost heeft geen goed woord over voor de manier waarop naar buiten is gekomen dat hij en Alpine uit elkaar gaan. Prost heeft er naar eigen zeggen bovendien zelf voor gekozen te stoppen als adviseur.

Afgelopen maandag lekte uit dat Prost en Alpine in 2022 niet samen verdergaan. De Fransman was al sinds 2017, toen het team nog Renault heette, als adviseur aan de renstal verbonden. Motorsport.com meldde maandag dat het contract tussen Alpine en Prost niet is verlengd.

Zowel dit medium als Formula1.com stelde daarbij dat deze beslissing door het management van Alpine was genomen. Op Instagram heeft een verbolgen Prost hier nu op gereageerd. “Ik ben heel teleurgesteld door hoe dit nieuws naar buiten is gekomen”, schrijft hij. “Er was afgesproken dat we dit samen naar buiten zouden brengen.”

“Het spijt me, maar dit is respectloos”, vindt Prost. Dat niet alleen, volgens hem klopt het niet dat het Alpine’s beslissing was om niet met hem verder te gaan. “Ik heb een aanbod voor 2022 afgeslagen dat ze me in Abu Dhabi hebben gedaan. Ik deed dat vanwege een persoonlijke relatie – en het blijkt nu dat ik dat goed heb gezien.”

Prost gaat verder niet in op wat hij met die ‘persoonlijke relatie’ bedoelt. Het lijkt er echter op dat hij zich of niet kan vinden in de recente managementwijzigingen bij Alpine, of geen vertrouwen heeft in het team dat er nu (of straks) zit. De Fransman benadrukt wel de mensen in het Engelse Enstone en Franse Viry-Châtillon te gaan missen.

Er speelt de laatste tijd veel bij Alpine, waar CEO Laurent Rossi momenteel een ingrijpende reorganisatie doorvoert. Zo is uitvoerend directeur Marcin Budkowski, de de facto teambaas, bedankt voor bewezen diensten. De bij Aston Martin vertrokken Otmar Szafnauer lijkt zijn vervanger te worden. Motorchef Rémi Taffin en Alpine gingen al eerder uit elkaar.

