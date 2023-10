Door zijn vijftigste Grand Prix-overwinning is Max Verstappen sinds afgelopen zondag nog maar één zege verwijderd van de vierde plek op de eeuwige ranglijst. Die is met 51 overwinningen op dit moment in handen van Alain Prost. De Fransman is vol lof over de Nederlander.

“Zijn honger naar succes kent geen grenzen. Dat is slecht nieuws voor alle tegenstanders van Verstappen“, liet Prost afgelopen week optekenen in een interview met de Franse sportkrant L’EQUIPE. “Dat hij in 2021 Lewis Hamilton wist te verslaan, heeft hem enorm veel zelfvertrouwen gegeven.”

Prost, viervoudig wereldkampioen (1985, 1986, 1989 en 1993), vervolgt: “Drie keer een titel winnen is sowieso al een teken van grote klasse. Maar drie keer op rij winnen, is nog specialer. Dat is maar heel weinig coureurs gegeven.”

Lof

De Fransman ziet naar eigen zeggen dat Verstappen de afgelopen jaren anders in de auto zit. “Zelfs nog tot in 2021, tijdens het titelgevecht met Hamilton, maakte hij nog wel her en der een fout. Of belandde hij in de muur, omdat hij ongeduldig was. Maar die Verstappen bestaat niet meer. Hij heeft zich ontwikkeld, maakt nauwelijks nog fouten. Hij is één met zijn auto. En dat is het gevolg van zijn streven naar perfectie.”

