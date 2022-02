Een publiek geheim viel de komst van Otmar Szafnauer naar Alpine niet eens meer te noemen, zo lang gonsde het gerucht al door de paddock. Inmiddels heeft de Franse formatie bevestigd dat de Amerikaan de nieuwe teambaas is.

Nee, hij wist echt nergens van, stelde Szafnauer afgelopen november nog. Die berichten over een overstap van Aston Martin naar Alpine? Pure speculatie. AUTOhebdo, het vooraanstaande Franse autosportblad dat er onder meer over berichtte? Nooit van gehoord.

Nadat Szafnauer en zijn vorige werkgever Aston Martin begin januari uit elkaar gingen, was het wachten op de bevestiging van de switch. Nu is die er dan: Szafnauer wordt teambaas bij Alpine. De bevestiging is er daarmee mooi op tijd voor de teampresentatie, aanstaande maandag.

“Ik verheug me erop voor Alpine aan de slag te gaan en me samen met iedereen hier op ons gezamenlijke doel te richten: het team in staat stellen om binnen honderd races om de titel te vechten”, vertelt Szafnauer. Alpine beschikt daarvoor ook over alle ingrediënten, stelt hij.

Nieuwe motorbaas

Behalve Szafnauer, heeft Alpine nog een bekende naam binnengehaald: Bruno Famin. Famin werkte eerder voor Peugeot en was recentelijk in een vooraanstaande functie aan de FIA verbonden. In de volksmond werd hij de ‘COVID-tsaar’ genoemd, omdat hij de Formule 1’s coronaprotocollen optuigde.

Famin krijgt bij Alpine de rol van uitvoerend directeur op de motorafdeling in Viry-Châtillon. Deze functie was tot juli 2021 in handen van Rémi Taffin. Davide Brivio, die de rol van teambaas in 2021 feitelijk deelde met de inmiddels vertrokken Marcin Budkowski, krijgt een nieuwe duo-rol op de afdelingen special projects en als een soort talentscout als director of racing expansion projects.

De dagelijkse leiding over het team komt daarmee feitelijk bij Szafnauer en Alpine-CEO Laurent Rossi te liggen. Rossi ziet de benoeming van Szafnauer en Famin als de volgende stap voor Alpine. Volgens Rossi is de club zo compleet en de door hem aangekondigde herstructurering van het team klaar.

Alpine finishte in 2021 als vijfde in het WK, net zoals het in 2020 deed in het laatste jaar onder de Renault-naam. Hoewel Alpine in 2021 een race won, pakte het in 2020 meer punten in minder races. Behalve Taffin en Budkowski is ook adviseur Alain Prost na seizoen 2021 bij het team vertrokken.

