Oscar Piastri was vorig jaar nog bezig met het uitvechten van een titelstrijd. Een seizoen later heeft hij al twee keer moeten toekijken hoe teamgenoot Lando Norris de zege pakte, terwijl de Australiër zelf nog met lege handen staat. Hoe kan het dat de MCL40 Piastri niet lijkt te liggen? Teambaas Andrea Stella zoekt het antwoord op die vraag in de rijstijl van de coureur: “Oscar moet het idee loslaten dat snel rijden hetzelfde is als netjes rijden”.

Oscar Piastri deed in 2025 nog mee aan de titelstrijd, maar is een jaar later met een zevende plaats in het klassement de aansluiting met de top verloren. De Australiër pakte een seizoen geleden nog zeven keer de overwinning, maar kwam in 2026 niet verder dan een enkele tweede plaats in Japan.

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Teambaas Andrea Stella denkt de oorzaak voor de worstelingen van Piastri wel gevonden te hebben. Volgens de Italiaan is het voor de McLaren-coureur nou eenmaal lastiger om zijn rijstijl aan de nieuwe bolides aan te passen. “De auto vraagt behoorlijk wat inspanning om een goede rondetijd neer te zetten, en het vereist een intensiteit in de besturing die veel hoger ligt dan vorig jaar,” vertelde hij tegen de media.

“Het heeft even geduurd voordat de coureurs hieraan gewend waren”, voegde Stella eraan toe. “Nou ja, ‘gewend’ is niet het juiste woord, maar voordat ze het begrepen, en het is ook een van de redenen waarom het bijna lijkt alsof Oscar wat van zijn concurrentievermogen heeft verloren ten opzichte van Lando.” In tegenstelling tot zijn teamgenoot stond Lando Norris dit seizoen al wel twee keer op de hoogste trede van het podium.

‘Netjes’ rijden

Volgens de teambaas past de ‘nette’ rijstijl van Piastri nou eenmaal niet bij de MCL40. “Oscar moest gewoon begrijpen hoe hij de auto bepaalde dingen kon laten doen en het idee loslaten dat snel rijden per se hetzelfde is als netjes rijden”, vervolgt Stella. “Het kenmerk van Oscar was altijd, toen we hem in het verleden snel zagen rijden, juist dat hij netjes reed. Dat waren echt goede gegevens om te zien. Het was heel consistent en het was snel. Met deze auto lijken al die dingen samen niet erg vaak voor te komen. Het is dus veel werk voor de coureurs.”

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