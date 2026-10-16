Maleisië onderzoekt de mogelijkheden voor een permanente terugkeer op de F1-kalender. De succesvolle organisatie van de Grand Prix van Bahrein op Sepang eerder deze maand heeft de belangstelling voor de koningsklasse opnieuw aangewakkerd. De regering bekijkt momenteel of de economische opbrengsten opwegen tegen de hoge kosten van een eigen raceweekend. Mogelijk kiest het land, in navolging van Spa en Barcelona, voor een roulatiesysteem.

Minister van Jeugd en Sport Mohammed Taufiq Johari maakte donderdag in het parlement bekend dat er gesprekken lopen over een terugkeer van de Grand Prix van Maleisië. Daarbij overweegt men niet alleen een jaarlijkse race, maar ook een systeem waarbij Maleisië het gastheerschap deelt met een ander land. “Het organiseren van een Formule 1-race is niet goedkoop”, benadrukte Johari. “Het brengt aanzienlijke kosten met zich mee en er zijn diverse belangrijke aspecten die we zorgvuldig moeten beoordelen.” De regering wil onder meer inzicht krijgen in de benodigde infrastructuur, de operationele kosten en de financiële haalbaarheid op lange termijn.

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De hernieuwde belangstelling volgt op de succesvolle organisatie van de Grand Prix van Bahrein op Sepang. Het evenement zou omgerekend zo’n 233 miljoen dollar hebben opgeleverd voor de lokale economie. De vraag is echter of dergelijke resultaten ook jaarlijks kunnen worden behaald. Tussen 1999 en 2017 stond Sepang onafgebroken op de kalender, maar stijgende organisatiekosten en teruglopende kaartverkoop leidden uiteindelijk tot het verdwijnen van de race.

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