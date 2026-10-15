Kimi Antonelli werd in juli van dit jaar voor de rechter gedaagd door Giovanni Minardi, de zoon van voormalig F1-teambaas Gian Carlo Minardi. De Mercedes-coureur maakte jarenlang deel uit van het managementbureau van Minardi junior. Volgens recente berichtgeving uit Italië eist die laatste een aanzienlijk deel van Antonelli’s inkomsten op als vergoeding voor de diensten die hij tijdens de juniorcarrière van de huidige WK-leider heeft geleverd.

Antonelli tekende in 2014, toen hij pas acht jaar oud was, bij Minardi Management. Op elfjarige leeftijd kreeg hij via Minardi de kans om een test af te leggen en zo een plek in het opleidingsprogramma van Ferrari te bemachtigen. De toenmalige teambaas Maurizio Arrivabene wees hem destijds af omdat hij Antonelli te jong vond. In 2019 maakte de Italiaan de overstap naar Mercedes, waar hij – onder toeziend oog van CEO en teambaas Toto Wolff – werd opgenomen in het talentenprogramma. Tegelijkertijd verbrak hij de banden met Minardi Management.

Miljoenenbedragen

In juli werd bekend dat Minardi zowel een vergoeding eist voor zijn werkzaamheden in het verleden als een schadevergoeding voor het beëindigen van zijn managementmandaat. Voorafgaand aan de GP van Hongarije werd de zaak officieel voorgelegd aan de rechtbank in Bologna. Centraal staat onder meer een managementcontract dat Minardi naar eigen zeggen met Antonelli en diens ouders had gesloten.

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Deze week meldde Corriere dello Sport dat de rechtbank in Bologna Mercedes en Antonelli heeft opgedragen om ‘een kopie van de getekende contracten en boekhoudkundige documentatie over de betalingen aan de coureur’ te overhandigen. Volgens Italiaanse bronnen eist Minardi tussen de 10 en 20 procent van Antonelli’s inkomsten. Daarmee zou een bedrag van miljoenen euro’s gemoeid kunnen zijn, gezien het basissalaris van de Mercedes-coureur en de bonussen die hij dit seizoen heeft verdiend.

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