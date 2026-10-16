Max Verstappen verschijnt op zaterdag 17 oktober aan de start van de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe. Het is de eerste keer dat hij zelf achter het stuur kruipt in deze raceklasse. Eerder dit jaar nam hij met de Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen raceteam al deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Lees hier wat de GT World Challenge Europe inhoudt, met wie Verstappen de auto deelt en wie zijn grootste tegenstanders zijn!

De GT World Challenge Europe is een Europees kampioenschap voor GT3-auto’s. Op de grid staan niet alleen Mercedessen, maar ook auto’s van BMW, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini en McLaren. Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen: de kortere Sprint Cup en de Endurance Cup, met races van drie uur of langer. Verstappen komt in actie in die laatste categorie, op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão. Het betreft de seizoensfinale, waaraan meer dan zestig GT3-auto’s deelnemen.

GT3-teamgenoten Max verstappen

Tijdens de enduranceraces wordt de rijtijd verdeeld over meerdere coureurs. In de GT World Challenge Europe bestaat een team doorgaans uit drie rijders per auto. Verstappen deelt de Mercedes met vaste rijder Chris Lulham en de ervaren Brit Ben Barnicoat. Normaal gesproken komen Dani Juncadella en Jules Gounon in actie. Zij stonden Verstappen eerder ook bij tijdens zijn Nürburgring-avontuur, maar hebben in oktober verplichtingen in het WEC. Omdat de volgende F1-race in de Verenigde Staten pas eind oktober plaatsvindt, kan Verstappen zelf achter het stuur kruipen.

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Verstappen Racing maakt overigens geen aanspraak meer op de titel in het Endurance Cup-klassement. Het kampioenschap is al beslist in het voordeel van Maro Engel, Lucas Auer en Luca Stolz. De viervoudig F1-kampioen strijdt in Portimão dus alleen nog om de dagzege. Dat doet hij opnieuw in de Mercedes-AMG GT3, de blauw-rode bolide waarmee hij tijdens de 24 uur van de Nürburgring lange tijd aan kop lag. Zijn team lag op koers voor de eindzege, maar greep in de slotfase naast de winst door problemen met de achterwielophanging.

GT3-concurrenten Max Verstappen

Engel, Auer en Stolz gelden in Portugal opnieuw als belangrijke concurrenten voor Verstappen. Daarnaast neemt hij het op tegen negenvoudig MotoGP-wereldkampioen Valentino Rossi, die uitkomt in een BMW M4 GT3. Andere geduchte tegenstanders zijn Nicki Thiim, Mirko Bortolotti, Thomas Preining en Arthur Leclerc, de jongere broer van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Max Verstappen stapt tijdens de GT World Challenge Europe opnieuw in ‘zijn’ Mercedes-AMG GT3 (ANP)

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