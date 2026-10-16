Max Verstappen neemt in het weekend van 17 oktober opnieuw deel aan een GT3-race. Na twee overwinningen tijdens de voorbije triple header verruilt hij de Formule 1 weer voor de Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen Verstappen Racing-team. De Nederlander komt in actie tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe in Portimão. Bekijk hier alvast het tijdschema voor het raceweekend in Portugal!

De GT World Challenge Europe is een internationaal GT3-kampioenschap met twee belangrijke onderdelen: de Sprint Cup en de Endurance Cup. Bij de sprintraces ligt de nadruk op kortere wedstrijden, terwijl de Endurance Cup draait om langere races waarin meerdere coureurs één auto delen. Verplichte rijderswissels, pitstops en strategische keuzes spelen daarbij een belangrijke rol. De seizoensfinale in Portugal vormt het sluitstuk van het Europese GT3-seizoen.

Sessies GT World Challenge Europe

Het seizoen wordt afgesloten met een drie uur durende race, waaraan ook Verstappen deelneemt. De hoofdrace begint op zaterdag 17 oktober om 18.00 uur Nederlandse tijd. Net als in de Formule 1 gaat daar een aantal sessies aan vooraf. Op donderdag staat een officiële testsessie op het programma, waarin teams en coureurs hun eerste meters op het circuit maken. Ze zoeken naar de juiste afstelling, proberen verschillende bandenstrategieën uit en verzamelen gegevens om de auto zo snel mogelijk te maken.

LEES OOK: Max Verstappen treft Valentino Rossi tijdens GT3-race in Portugal: ‘Toffe gast’

Op donderdag vindt ook de Bronze Test plaats, een speciale testsessie voor coureurs die door de FIA als bronzerijders worden geclassificeerd. Deze deelnemers hebben doorgaans minder ervaring dan professionele coureurs. De sessie biedt hun extra tijd om het circuit en de auto te leren kennen en hun snelheid te verbeteren. Op vrijdag volgen de vrije trainingen en de kwalificatie. Tijdens de trainingen verfijnen de teams de afstelling en verzamelen ze aanvullende gegevens over het gedrag van de auto, onder meer bij verschillende brandstofniveaus en banden. Zo bereiden ze zich zo goed mogelijk voor op de kwalificatie en de beslissende race op zaterdag.

Tijdschema GT3 Max Verstappen

Sessie Datum Tijd Officiële test Donderdag 15 oktober 12.50 – 14.50 uur Bronze test Donderdag 15 oktober 18.40 – 19.40 uur Eerste vrije training Vrijdag 16 oktober 09.45 – 11.15 uur Tweede vrije training Vrijdag 16 oktober 13.45 – 15.15 uur Kwalificatie Vrijdag 16 oktober 18.55 – 20.05 uur Race Zaterdag 17 oktober 18.00 – 21.00 uur

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.