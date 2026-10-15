Valtteri Bottas stelt dat Cadillac over betere faciliteiten beschikt dan Mercedes. Ondanks een moeizaam debuutseizoen, waarin het Amerikaanse team nog altijd geen WK-punten heeft gescoord, heeft Cadillac volgens de Fin een indrukwekkende basis gelegd. Nadat de renstal in maart 2025 groen licht kreeg om deel te nemen aan de koningsklasse, moest het team in zeer korte tijd een operationele F1-organisatie optuigen.

In gesprek met The Financial Times kreeg Bottas de vraag of de nieuwe fabriek van Cadillac in Silverstone beter is uitgerust dan die van Mercedes. De 37-jarige coureur reed vijf seizoenen voor de Silberpfeile en werkte vorig jaar nog als test- en reservecoureur voor het team. Zodoende kent hij de faciliteiten in Brackley en Brixworth door en door. “Dat zou ik wel zeggen”, antwoordde Bottas. Ook zijn huidige teamgenoot Sergio Pérez is onder de indruk van de voorzieningen van Cadillac. “Het is zeer indrukwekkend”, reageerde de Mexicaan eerder. “Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo’n fabriek gezien.”

Moeizaam debuut Cadillac

Op sportief vlak zijn de verschillen tussen beide teams echter groot. Mercedes voert beide kampioenschappen aan, terwijl Cadillac nog altijd aast op zijn eerste WK-punten. Bottas wist vooraf dat het een uitdagend seizoen zou worden. “Ik wist dat het een moeilijk jaar zou worden”, vervolgde hij. “Problemen oplossen, vooruitgang boeken en proberen om op alle vlakken de boel op de rit te krijgen”, somde de tienvoudig racewinnaar de uitdagingen voor Cadillac op.

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Hij benadrukte dat hij tijdens de afgelopen Grands Prix veel vooruitgang heeft gezien, ook al vertaalt die zich nog niet in de resultaten. “We zien elk weekend wel ergens verbetering. Misschien nog niet direct in de resultaten, maar wel in de manier waarop we als team op verschillende gebieden functioneren.” Vooralsnog speelt vooral de betrouwbaarheid van de MAC-26 het team parten. Bottas viel in acht van de eerste zeventien races uit met technische problemen. “Zodra je problemen krijgt – of dat nu tijdens de vrije trainingen of de kwalificatie is – kun je geen vooruitgang meer boeken”, lichtte hij toe. “Daarom probeer je in de eerste plaats problemen op te lossen, in plaats van je te concentreren op de prestaties en het sneller maken van de auto.”

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