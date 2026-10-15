Christian Horner heeft teruggeblikt op de zware periode die hij begin 2024 doormaakte na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. In aanloop naar de publicatie van zijn autobiografie DRIVE vertelt de Brit hoeveel impact de affaire had op hem en zijn familie. Horner, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, werd na een intern onderzoek vrijgepleit. Volgens hem probeerden rivaliserende F1-teams de situatie uit te buiten en was de timing van het schandaal geen toeval.

In de podcast Up To Speed deed Horner een boekje open over de wervelwind waarin hij terechtkwam. “Het was een zeer, zeer zware periode. Het makkelijkste was geweest om de handdoek in de ring te gooien en te vertrekken. Maar ik bleef trouw aan mijn principes en vertrouwde op het proces.” Volgens Horner speelde de affaire zich af op een cruciaal moment voor Red Bull. Het team bereidde zich niet alleen voor op de verdediging van de wereldtitel, maar werkte tegelijkertijd aan de ontwikkeling van een eigen motor.

Hij benadrukte dat de klacht aanvankelijk werd behandeld in een onafhankelijk juridisch onderzoek. Ook het daaropvolgende beroep werd door een onafhankelijke jurist beoordeeld. Uiteindelijk werden de beschuldigingen ongegrond verklaard. De gevolgen voor zijn privéleven waren volgens Horner minstens zo ingrijpend. Nadat informatie over de zaak naar de media was gelekt, kwam ook zijn familie in de belangstelling te staan. Vooral de steun van zijn vrouw Geri, met wie hij sinds 2015 getrouwd is, betekende veel voor hem.

‘Timing was geen toeval’

“Dat was zwaar. Het stelt je als persoon en als karakter op de proef, en het vergt veel van je familie, je partner en je vrouw.” Over de steun van zijn echtgenote was hij uitgesproken lovend. “Ik ben getrouwd met een vrouw die erg in de publieke belangstelling staat, en de steun die ik in die periode van Geri kreeg, was fenomenaal.” Geri Halliwell was onderdeel van de Britse popgroep Spice Girls; voor haar was het niet de eerste keer dat ze onder een vergrootglas lag bij de roddelpers.

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Ook op het circuit vond Horner houvast bij de medewerkers van Red Bull. Volgens de voormalig teambaas bleven zij achter hem staan, terwijl het team successen bleef boeken. Rivaliserende teams zouden ondertussen hebben geprobeerd te profiteren van de onrust. “Vergeet niet dat we op dat moment alles wonnen”, merkte Horner op. “De concurrentie ruikt dan een zwakte en blijft maar prikken, via de media of via andere wegen. Ze hopen uiteindelijk dat het systeem daaronder bezwijkt, omdat ze weten dat dat direct invloed heeft op de resultaten.” Over de timing van de beschuldigingen wilde Horner niet uitweiden, maar hij sloot af met een veelzeggende opmerking. “Ik ben enigszins beperkt in wat ik erover kan zeggen, maar de timing van dit alles was geen toeval.”

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