Met Drive to Survive heeft de Formule 1 al een documentaireserie die de sport op de voet volgt, maar voor de fan komt er binnenkort nog een documentaire. Die wordt geproduceerd door Apple TV+ en zal Lewis Hamilton in de hoofdrol hebben.

Het is nog niet bekend hoe de documentaire zal heten, wel is bekend dat het geregisseerd wordt door Matt Kay en dat de productie door Lewis Hamilton zelf en zijn mediamanager, Penni Thow, One Community en Box to Box Films – de makers van Netflix-serie Drive to Survive – gedaan wordt.

Voor deze documentaire krijgt het camerateam ‘volledige toegang’ tot Hamilton en zijn team en er zullen ook beelden gebruikt worden van de actie op de baan. Het productieteam belooft daarbij ook dat er een sterrencast uitgenodigd wordt voor interviews over de zevenvoudig wereldkampioen. Namen worden nog uiteraard niet genoemd.

Lees ook: Kamphues: ‘Ik denk dat Russell Mercedes naar zijn hand zet en Hamilton naar de exit helpt’

“Hamilton heeft op professioneel, sociaal en cultureel gebied een ongekende weg afgelegd en de sport op wereldschaal getransformeerd”, valt te lezen in een verklaring van Apple TV+. “Afkomstig uit een arbeidersgezin slaagde Lewis in een sport waarin de kansen tegen hem waren, maar waarin zijn talent doorschemerde, zodat hij de sport meer dan tien jaar lang kon domineren.”

“Hamilton is momenteel de enige zwarte coureur die in de Formule 1 racet. Hij omarmde wat hem anders maakte en zijn weg naar de top van zijn carrière heeft ervoor gezorgd dat hij zijn platform met verve wil gebruiken om positieve veranderingen voor toekomstige generaties te beïnvloeden.”

Het lijkt voor Hamilton niet het enige project bij Apple te zijn. Zijn naam werd namelijk ook genoemd als consultant, of zelfs als acteur, bij een nieuwe film over de Formule 1 met Brad Pitt. Het is nog niet bekend wanneer de documentaire over Hamilton op het platform van Apple verschijnt.