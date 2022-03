Een halfjaartje, zo lang denkt Rob Kamphues dat het duurt voor nieuwkomer George Russell het team van Mercedes naar zijn hand heeft gezet, ondanks de aanwezigheid van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Want Mercedes heeft natuurlijk al voor Russell gekozen.”

Dat zegt Kamphues in de seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine, waarin hij samen met autocoureur Jeroen Bleekemolen alle tien de teams analyseert. Zo rond de Grand Prix van Zandvoort gaat het daarbij spannend worden binnen Mercedes, verwacht hij. “Want ik denk dat Russell een halfjaartje nodig heeft om Mercedes naar zijn hand te zetten, een team dat nu gericht is op Hamilton.”

“Het duurt even voor je je stempel op de ontwikkeling van zo’n auto kan drukken. Russell moet eerst een paar keer op pole staan voor ze zeggen: ‘oké, zeg jij maar wat we met die auto gaan doen'”, denkt Kamphues. Volgens de Ziggo Sport-presentator heeft Russell bij zijn vorige werkgever Williams echter wel laten zien dat hij weet hoe je een team op je hand krijgt.

“Ik herinner me een scene uit Drive to Survive“, verwijst hij naar die Netflix-docuserie. “In een debrief bij Williams zie je zijn teamgenoot Robert Kubica en alle engineers rustig met koptelefoons op vergaderen. En opeens staat dat kleine Engelse ventje op: ‘we moeten nu eens naar elkaar luisteren en samenwerken, want zo komen we er niet’.”

‘Mercedes heeft voor Russell gekozen’

“Het is dus niet Kubica, Claire Williams of wie dan ook, maar Russell uit the middle of nowhere die zijn mond opendoet. Ik verwacht daarom dat we na dat eerste halfjaar bij Mercedes gaan zien dat hij Hamilton naar het eind van zijn carrière gaat helpen. Want Mercedes heeft natuurlijk al voor Russell gekozen. Anders hadden ze Valtteri Bottas wel naast Hamilton laten zitten.”

“Mercedes heeft gewoon gezegd: we gaan voor de jonge garde, want Hamilton houdt er over een, twee jaar mee op. Anders was Mercedes Russell bovendien ook kwijtgeraakt aan Red Bull… Hamilton heeft ook al gezegd dat het zijn missie wordt Russell de volgende Britse wereldkampioen te maken. Ja, ja… Het is alleen de vraag of hij daar zelf de hand in heeft.”

