Nadat hij de eerste twee races van het seizoen vanwege een coronabesmetting moest missen, keert Sebastian Vettel volgende week in Australië weer terug bij Aston Martin.

“We zijn verheugd om te bevestigen dat Vettel nu fit is om te racen en daarom naast Lance Stroll zal rijden in Melbourne om zijn seizoen af te trappen”, laat Aston Martin in een verklaring weten. Vettel was nog wel aanwezig bij de testdagen in Bahrein, een week voordat de Grand Prix plaatsvond, maar ontbrak bij de race vanwege een coronabesmetting die hij in de tussentijd opliep.

Vettel ging in isolatie en het was al snel duidelijk dat hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië ook moest missen. Hij overlegde in aanloop van het raceweekend nog altijd positieve testresultaten en ontbrak dus ook in Jeddah. Vettel miste zo de eerste twee races van het seizoen 2022, maar stapt volgende week weer in voor de Australische Grand Prix, die na twee jaar weer terugkeert op de kalender.

Lees ook: ‘Hulkenback’ Hülkenberg hoopt nog steeds op fulltime comeback: ‘Maar wordt moeilijk’

Reservecoureur Nico Hülkenberg viel in Bahrein en Saoedi-Arabië in voor Vettel. De Duitser kwam in Bahrein als zeventiende over de streep, een week later pakte hij de twaalfde plek. Voor nu zitten zijn taken als invaller er weer op en zal hij weer met name in de simulator actief zijn voor Aston Martin.

Dat is niet per se wat ‘Hulkenback’ wil, aangezien hij onlangs te kennen gaf nog altijd te hopen op een fulltime-comeback. “Ja, natuurlijk”, was de reactie van Hülkenberg op de vraag of hij een volwaardige comeback zou overwegen. “Zeker als een goede kans zich voordoet. Het blijft de Formule 1: er gebeurt zoveel en het is zo spannend. Maar”, erkende hij, “dat wordt niet makkelijk.”