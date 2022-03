Nico Hülkenberg heeft de afgelopen seizoenen zo’n reputatie opgebouwd als invalkracht, dat zijn bijnaam haast van The Hulk in Hulkenback veranderd lijkt. Als het aan Hülkenberg ligt, maakt hij zelfs een volwaardige comeback. Al weet hij dat dit niet erg realistisch is.

De 34-jarige coureur uit Emmerich verloor zijn vaste racezitje namelijk eind 2019 al. Renault bedankte hem toen voor bewezen diensten. Zijn ex-werkgever Racing Point, waarvoor hij reed toen het nog Force India heette, trommelde hem in 2020 vervolgens drie keer op als invaller. Dit om de met corona besmette Lance Stroll en Sergio Pérez te vervangen.

Hülkenberg deed het iedere keer dat hij instapte meer dan naar behoren, en heeft zo een reputatie als supersub opgebouwd. Hij onderstreepte die status door afgelopen weekend de positief geteste Sebastian Vettel met verve te vervangen bij Racing Point-opvolger Aston Martin, en neemt in Saoedi-Arabië wederom de honneurs waar voor zijn afwezige landgenoot.

Bij Aston Martin is Hülkenberg zo een gewaardeerde reserve. Toch, zo bekent hij desgevraagd, zou hij nog altijd wel een fulltimer willen zijn. “Ja, natuurlijk”, is de reactie van Hülkenberg op de vraag of hij een volwaardige comeback zou overwegen. “Zeker als een goede kans zich voordoet. Het blijft de Formule 1: er gebeurt zoveel en het is zo spannend. Maar”, erkent hij, “dat wordt niet makkelijk.”

Hülkenberg wordt er immers niet jonger op, terwijl er genoeg getalenteerde coureurs aan de poort rammelen. Daarnaast heeft hij er nooit een geheim van gemaakt geen schatten aan sponsorgeld mee te kunnen nemen. Hülkenberg staat bij veel teams dus niet bovenaan het lijstje. Zo rest na Saoedi-Arabië vermoedelijk de reservebank, want Aston Martin gaat er vanuit dat Vettel er in Australië weer bij is.

