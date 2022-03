Het was voor Nico Hülkenberg in Bahrein weer even wennen om in een echte Formule 1-auto te stappen. De invaller van Sebastian Vettel voelde zich echter nog wel soepel, ook al was zijn laatste race in 2020: “Ik heb een klein beetje WD-40 over mijn lichaam gedaan.”

Hülkenberg kreeg donderdagochtend een telefoontje van Aston Martin nadat Sebastian Vettel positief was getest op het coronavirus. Met enkel wat simulatorwerk – zijn laatste echte race was de Grand Prix van de Eifel in 2020 – stapte de Duitser vrijdag opnieuw in. “Ik heb een klein beetje WD-40 over mijn hele lichaam gedaan, dus ik ben eigenlijk behoorlijk soepel en goed!”, grapt Hülkenberg na de tweede vrije training bij Sky Sports. “Verrassend goed zelfs.”

In de eerste vrije training, op een warme baan, kwam Hülkenberg tot de veertiende tijd. Hij was toen een seconde langzamer dan teamgenoot Lance Stroll, al was het toen nog steeds een kwestie van inkomen. Dat verschil was in de avondsessie een stuk kleiner. Hülkenberg was toen slechts een tiende langzamer dan de Canadees, al was het met de zestiende en zeventiende tijd geen geweldige sessie voor het team.

“Gezien waar we vandaag begonnen en hoeveel tijd we hadden, was het een vrij goede dag”, oordeelt Hülkenberg. “Dat is wat ik vandaag wilde doen: gewoon wat vertrouwen in de auto opbouwen en zo goed mogelijk mijn weg vinden. En ik denk dat ik dat bereikt heb. Maar de vrijdag draait natuurlijk om oefenen, je rijdt alleen rond en hebt redelijk verse banden. In dat opzicht is het waarschijnlijk de makkelijkste dag van het weekend.”

Voordat Hülkenberg instapte, kreeg hij nog wat aanwijzingen van de afwezige Vettel. “Natuurlijk gaf hij me feedback met waar ik op moest letten, wat hij vindt, hoe ik de auto moest besturen enzovoort. Het is altijd goed om zoiets te horen, maar als coureur moet je het natuurlijk zelf ervaren en voelen”, besluit hij.