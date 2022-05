Aston Martin-teambaas Mike Krack wil dat zijn team ‘elke race’ updates meeneemt. Op die manier wil hij ervoor zorgen dat er continu progressie wordt geboekt. “Het is belangrijk om de ontwikkeling levend te houden.”

Aston Martin kende geen geweldige seizoensstart, maar in Imola volgde dan toch een hoogtepuntje met een dubbele puntenfinish voor Sebastian Vettel en Lance Stroll. Aston Martin wil zich meer in het middenveld mengen, maar daarvoor heeft het team volgens teambaas Mike Krack wel continu updates nodig.

“We willen elke race updates meenemen”, zegt Krack. “We willen continue ontwikkeling en steeds updates brengen – soms zijn ze wat groter, soms wat kleiner, maar het is belangrijk om de ontwikkeling levend te houden.”

Lees ook: Vettel waardeerde werk van achterhoedeteams ‘niet genoeg’

“We hebben drie hoofdpunten waar we aan werken”, legt Krack uit. “Een daarvan is aero, dat is de belangrijkste. Het tweede punt is het gewicht van de auto, ook een zeer belangrijke zaak. Het derde is ervoor zorgen dat de coureurs betere feedback van de auto krijgen, dan hebben we het over de afstelling van de auto. We moeten de coureurs een beter gevoel geven zodat ze wat meer uit de auto kunnen halen”, aldus de Aston Martin-teambaas.

De meeste teams hebben al enkele updates meegenomen in de eerste vier races van het seizoen. Toch is het voor de teams niet zo makkelijk om zomaar updates mee te nemen vanwege het budgetplafond. Dat zorgt er bijvoorbeeld bij Ferrari en Haas voor dat zij liever een aantal grote pakketten meenemen die in de simulator blijken te werken, dan constant nieuwe onderdelen mee te nemen in de hoop dat er kleine stappen vooruit gezet kunnen worden.