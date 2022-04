Sebastian Vettel stelt dat hij het werk van achterhoedeteams ‘niet zo waardeerde’, maar er nu wel achter komt hoe zwaar het voor een team is om hard te werken zonder ervoor beloond te worden: “Probeer je hond maar eens te laten springen zonder een koekje te geven, dat is moeilijk.”

Vettel reed jarenlang vooraan voor teams als Red Bull en Ferrari, maar met zijn overstap naar Aston Martin kwam de Duitser in een wat andere wereld terecht. Aston Martin heeft grootse ambities, het team wil immers binnen nu en vijf jaar om de titel strijden, maar moet het nu vooral doen met een plek rond het middenveld of zelfs de achterhoede.

Dat zorgt ook voor nieuwe inzichten voor Vettel, die merkt dat zijn team hard werkt maar daar niet voor beloond wordt. “Het is wreed”, stelt Vettel. “Je werkt je uit de naad en als je een goed pakket hebt is het makkelijk om goede resultaten te scoren. Dan gaat het om perfectie om het perfecte resultaat neer te zetten.”

“Maar het het werk dat er achterin het veld in gestopt wordt heb ik eerlijk gezegd jarenlang niet zo gewaardeerd omdat ik er niet bij zat”, vervolgt Vettel over het werk van achterhoedeteams. “Maar het is hetzelfde werk dat door alle mensen in het team wordt gedaan. En het is nog moeilijker omdat je geen koekje of beloning krijgt na de race.”

“Probeer je hond maar eens te laten springen zonder een koekje te geven, dat is moeilijk”, vergelijkt de viervoudig wereldkampioen de huidige situatie. Maar, zo merkt Vettel ook op, het resultaat in Imola, waar beide auto’s in de punten kwamen, was hoopgevend. “Het is goed voor het team en ik ben blij voor hen. Het was ook goed om beide auto’s in de punten te krijgen.”