Sebastian Vettel heeft in Imola met een bekeken rit naar de achtste plek zijn eerste punten van 2022 op het bord gezet. Teamgenoot Lance Stroll wist zijn Aston Martin ook voor de eerste keer dit jaar naar een puntenpositie te sturen, dus de blijdschap is groot bij het Britse team.

“Ik denk dat we het vandaag heel goed hebben gedaan”, stelt Vettel bij F1TV, waarbij hij gelijk erkent dat het in Aston Martins voordeel was dat de kwalificatie van vrijdag nat was en dit ook voor de beginfase van de race gold. “Daarna was het overleven voor ons, wetende dat de pace niet heel sterk is.”

Het ging daarbij vooral om het uitvoeren van de strategie, weinig tijd verliezen en de banden goed houden. “De omstandigheden hebben ons zeker geholpen om andere auto’s langer achter ons te houden”, weet Vettel, die in de sprintrace van zaterdag nog van P9 naar P13 terugviel.

Zondagmiddag begon Vettel dus ook als dertiende, maar een goede start hielp hem naar de negende plek en daarna schoof hij nog een plaatsje door. “Ik denk dat we het vandaag heel goed hebben gedaan. Meer zat er niet in voor ons.”

“Ik lieg ook niet als ik zeg dat deze achtste plek als een overwinning voor ons voelt. Zeker omdat we dus met twee auto’s in de punten zijn gefinisht”, zegt hij nu Aston Martin na vier races als laatste team van de nul af is. “We zijn hier heel blij mee.”

