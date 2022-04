Sebastian Vettel bevindt zich nu hij inmiddels 34 is dichter bij het eind dan het begin van zijn Formule 1-loopbaan, zeker aangezien zijn contract met Aston Martin eind dit jaar afloopt. Hoewel de Duitser denkt fysiek nog wel een aantal jaar mee te kunnen, is zijn drive volgens hem de grootste vraag. Wat hem motiveert? “Ik wil weer succes proeven.”

Vettel is de smaak van succes namelijk nog niet vergeten. Zo smaakte het natuurlijk zoet toen hij tussen 2010 en 2013 vier titels won met energiedrankteam Red Bull, terwijl hij zich ondanks de bittere nasmaak van zijn opvolgende Ferrari-avontuur ook nog wel kan herinneren hoe het voelt om races te winnen voor een illustere automaker, wat hij in de herfst van 2019 voor het laatst deed.

Dat Vettel zich bij Aston Martin tegenwoordig zelf in de herfst van zijn carrière bevindt, mag duidelijk zijn. Vorig jaar waren er al vragen of hij er in 2022 weer bij zou zijn. Zeker aangezien het team uit Silverstone niet zo competitief was als gehoopt. Dit jaar is het zelfs nog minder goed uit de startblokken gekomen. Na drie races staat Aston Martin als enige team nog op nul punten, terwijl de AMR22 een lastige auto is.

“Mijn contract loopt eind dit jaar af en dit seizoen is niet zo begonnen als we hadden gehoopt”, erkent Vettel. “Het is echter nog te vroeg om het seizoen al af te schrijven en dat zou ook verkeerd zijn om te doen. We hebben pas drie races gehad – en ikzelf zelfs pas één”, verwijst hij naar de coronabesmetting waardoor hij bij de eerste twee Grands Prix verstek moest laten gaan.

Dat Aston Martin met ‘veel problemen’ met de AMR22 worstelt, ontkent Vettel niet. Al probeert hij het positieve daarvan in te zien. “Het zijn nieuwe auto’s. We moeten en kunnen er nog veel over leren. De komende weken en maanden worden daarom belangrijk voor dit jaar – en voor hoe de volgende drie tot vier jaar voor dit team eruit zien.”

Belangrijke weken

Aston Martin, dat onder meer een nieuwe fabriek neerzet, heeft immers ambitieuze plannen. Maar of Vettel daar dan nog deel van uitmaakt, met zijn aflopende contract? “Het hangt er vanaf hoe het dit jaar gaat”, zegt hij over hoe hij zijn toekomst zien, “en dan zien we het verder wel.” Vandaar dus dat die komende weken en maanden belangrijk worden. “Want daarna weten we beter waar we staan.”

Vettel haalt verder zelf aan dat hij wel eerder over zijn pensioen heeft nagedacht. Vorig jaar nog, voor hij zijn nieuwe deal tekende. Wat hem over de streep trok om door te gaan, was het potentieel bij Aston Martin. “Dit team groeit, het is allemaal veelbelovend. De tijd moet echter uitwijzen hoe veelbelovend het blijft en hoe het zich ontwikkelt.”

Uiteindelijk, vervolgt Vettel, wil hij namelijk weer om de hoofdprijzen meedoen. “Ik heb al vijftien geweldige jaren gehad in de Formule 1. Ik kon titels en races winnen, poles en podiums pakken. Dat smaakte geweldig. Het is geen geheim dat als je dat niet kan doen, het allemaal wat minder is. Dan moet je je motivatie elders vinden, maar ik wil weer succes proeven, dat is de aard van deze sport.”

Dat Aston Martin momenteel verre van in staat is om mee te doen om de prijzen en podiumplekken – en zelfs punten al een hele opgave lijken – dat heeft Vettel in de eerste drie races van 2022 ook wel gemerkt. Er is ‘nog veel werk te doen’ voor het zover is, beseft hij. “Al maakt het feit dat er nog veel werk te doen is het ook wel weer spannend.”

