Met de tegenvallende prestaties van Aston Martin kan oud-Formule 1-coureur Timo Glock het zich voorstellen dat Sebastian Vettel ‘op een gegeven moment zijn geduld verliest’.

Vettel werd na het seizoen 2020 de deur gewezen door Ferrari, waarna hij een nieuw avontuur begon bij Aston Martin. Met grote beloften en flinke investeringen leek dat een goede stap, maar vooralsnog is er weinig reden tot blijdschap bij het team.

Vorig jaar eindigden ze slechts zevende bij de constructeurs en de situatie is nu nog slechter: Aston Martin is na drie races het enige team dat nog geen punten heeft gescoord. Het rampenweekend in Australië, waar Vettel en Lance Stroll veel schade reden, maakt het drama compleet.

Lees ook: Krack neemt het op voor worstelende Vettel: ‘Moeten kijken naar de auto’

Voorlopig ziet het er dan ook niet naar uit dat Aston Martin op korte termijn competitief zal zijn. Oud-Formule 1-coureur Timo Glock kan het zich dan ook wel voorstellen dat Vettel ‘op een gegeven moment zijn geduld verliest’. “Hij weet hoe lang het duurt om uit zo’n dal te klimmen”, zei Glock tegen het Duitse Sky Sports.

“Het is daarom de vraag of hij dit zichzelf nog wil blijven aandoen. We moeten de komende races afwachten om te zien of hij zichzelf kan motiveren en wat hij dan beslist voor zijn toekomst”, aldus Glock over Vettel.

Voor Vettel, die na twee races afwezigheid vanwege een coronabesmetting terugkeerde, verliep de Australische Grand Prix desastreus. Hij kreeg na de eerste vrije training een boete van 5.000 euro vanwege het scooterritje terug naar de pitstraat, crashte in de derde vrije training en herhaalde dat ook in de race.