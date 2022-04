Het weekend in Australië was er een om te vergeten voor Sebastian Vettel en Aston Martin. Teambaas Mike Krack neemt het echter op voor de viervoudig wereldkampioen: “We moeten kijken naar de auto die we hem geven.”

Vettel moest de eerste twee races van het seizoen missen vanwege een coronabesmetting, waardoor hij met een achterstand aan het seizoen begon. In Australië keerde hij terug, al was dat niet de manier waarop hij gehoopt had. Op vrijdag kreeg de Duitser een boete van 5.000 euro na het ritje op de scooter nadat de Aston Martin motorproblemen had, zaterdagochtend crashte hij in de derde vrije training en vervolgens eindigde zijn race ook voortijdig door een crash in ronde 23.

Een slecht weekend voor Vettel, maar Aston Martin-teambaas Mike Krack neemt het op voor de coureur. “Ik ben allereerst blij dat Seb in orde is na al deze incidenten”, zei Krack na het rampzalige weekend in Australië. “Als iemand als hij, een viervoudig wereldkampioen, dit soort problemen had, dan komt dat niet door het [gebrek aan] rijden omdat hij al in deze auto heeft gereden.”

Het is daarom logischer voor Krack om ’te kijken naar de auto die we hem geven’. “Hij zal het met mij eens zijn dat het niet normaal is dat hij er zoveel naast zit als dit weekend en ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat hij twee races gemist heeft.”

“Hij heeft meerdere keren gewonnen in Melbourne”, haalt Krack aan, die daardoor de focus meer naar de auto verlegt. “Het had makkelijk geweest om te zeggen dat hij er twee weekenden niet is geweest. Een coureur van dit kaliber… we moeten echt kijken wat voor gereedschap we hem geven”, oordeelt de Aston Martin-teambaas.

Foto: Motorsport Images