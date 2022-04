Het was een opmerkelijk moment na de eerste vrije training: de scooterrit van Sebastian Vettel over het circuit nadat zijn Aston Martin motorproblemen had. Het bleek een duur ritje: Vettel moet namelijk 5.000 euro ophoesten voor het voorval.

Vettel zette in de eerste vrije training zijn Aston Martin stil vanwege motorproblemen. Nadat hij wat bluswerk had verricht stapte hij achter de bandenstapel bij de marshalpost, waar hij gedurende de resterende minuten nog bleef staan. Toen de sessie voorbij was, besloot hij op de scooter, die daar stond, te springen en naar de pits te rijden. Hij zwaaide naar het publiek, dat ook genoot van de scooterrit van de Duitser.

De wedstrijdleiding was er wat minder blij mee omdat hij daarmee de regels verbroken zou hebben. Vijf minuten na het officiële einde mogen er namelijk geen mensen de baan op, al gelden er wel enkele uitzonderingen. Vettel moest zich melden bij de stewards om uitleg te geven over het voorval, waarna ze besloten om hem een boete van 5.000 euro op te leggen.

Volgens Vettel had hij toestemming gekregen van een marshal om via het circuit terug te keren naar de pitstraat. “Ik probeerde ervoor te zorgen dat de auto niet verder beschadigd zou raken”, legt Vettel uit. “De marshal was erg behulpzaam. Toen de sessie voorbij was, vroeg ik of er iemand aankwam [om hem op te halen]. Ze zeiden dat er iemand kwam, zodra de sessie voorbij was.”

“Er kwam iemand voorbij met een scooter”, vervolgt Vettel. Die vertelde de Duitser dat hij achterop mocht springen, maar daar had hij zelf andere gedachten over. “Ik rijd liever zelf. Toen overhandigde hij mij de scooter en ging ik ervandoor. Ik bedoel, ik was liever met de auto teruggekeerd en dat ik geen probleem zou hebben gehad. Ik ben hier niet om op een scooter te rijden”, grapt de Aston Martin-coureur.

Foto: Motorsport Images