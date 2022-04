Aston Martin-teambaas Mike Krack wil het weekend in Australië het liefst zo snel mogelijk vergeten. Met meerdere crashes voor Sebastian Vettel en Lance Stroll was het een duur weekend, dat geen punt opleverde: “Het was een frustrerend einde.”

Het was een rampenweekend voor Aston Martin in Melbourne. Zowel Sebastian Vettel als Lance Stroll crashte in de derde vrije training, waarna Stroll in de kwalificatie nog eens een opmerkelijke crash met landgenoot Nicholas Latifi had. De toon was daarmee gezet voor de race, die om te vergeten was voor Aston Martin. Vettel spinde en parkeerde de AMR22 in ronde 23 in de muur terwijl Stroll, die een tijdstraf kreeg voor het slingeren op de rechte stukken, buiten de punten eindigde.

“We hadden een frustrerend einde in een weekend om te vergeten”, blikt Aston Martin-teambaas Mike Krack terug op de Grand Prix van Australië. “Sebastian had een crash in bocht 4 en werd uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht, gelukkig is hij in orde. Het strategisch team reageerde slim op de safetycar die veroorzaakt werd door Sainz, door Lance snel twee keer binnen te halen.”

“Hij begon op de harde band, waarvan we verwacht hadden dat deze beter zou zijn in de race dan de mediums”, vervolgt Krack. “We gaven hem daarom één ronde op de medium voordat we hem opnieuw binnenhaalden voor de harde band. Op een gegeven moment hoopten we dat de strategie hem aan punten zou helpen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.”

Voor nu wordt het weer hard werken in de fabriek in Silverstone, weet Krack. “We zullen harder werken om ons voor te bereiden op Imola, waar we een betere race willen en verwachten te hebben.”

