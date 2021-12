Bij Aston Martin zijn ze meer dan tevreden over de verrichtingen van Sebastian Vettel dit seizoen. Teambaas Otmar Szafnauer prijst Vettel om zijn arbeidsethos en is blij dat de Duitser de verwachtingen waarmaakt.

Vettel werd de deur gewezen door Ferrari, dat koos voor Carlos Sainz als nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Vettel vond onderdak bij Aston Martin, waar hij de teamgenoot van Lance Stroll werd. De Duitser had de eerste paar races moeite om zich aan de nieuwe auto aan te passen, maar toen het gevoel er kwam, kwamen de resultaten er ook. Zo werd hij in Azerbeidzjan onverwachts tweede en deed datzelfde kunstje over in Hongarije. Hij moest die tweede plaats echter inleveren na een diskwalificatie omdat hij te weinig brandstof had voor een test van de FIA, maar hij heeft dit seizoen laten zien dat hij het racen nog zeker niet verleerd is.

Bij Aston Martin zijn ze dan ook positief over Vettel, die zich populair heeft gemaakt bij zijn team. “Hij was briljant dit seizoen”, zegt teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsportweek. “Hij is een integere man: hij werkt hard, heeft een geweldig arbeidsethos en laat geen middel onbeproefd. De engineers genieten ervan om met hem te werken, de monteurs houden van hem als persoon, hij is gewoon een echte kerel. En dat brengt je ver in het leven.”

“Ik ken hem al 15 jaar en iedereen praat op dezelfde manier over hem als dat ik nu doe”, voegt Szafnauer toe. “Ik was niet verrast, maar ik was wel blij om te zien dat hij heeft laten zien dat we juist over hem dachten. Hij had vier races de tijd nodig om ons, de auto en de aandrijflijn te leren kennen. Sindsdien heeft hij het goed gedaan. Zijn grootste kwaliteit als coureur is dat hij onophoudelijk werkt om sneller te worden. Hij doet dat zelfs in een race.”

