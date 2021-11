Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel denkt dat het teampersoneel het de komende jaren alleen nog maar zwaarder krijgt, met de Formule 1 die steeds meer races in steeds minder tijd op de kalender probeert te proppen.

De Formule 1 werkt dit jaar 22 races af in 37 weken tijd. Voor 2022 staat er een recordaantal van 23 races in 35 weken op het programma. Het aantal triple headers (drie races op rij) blijft daarbij op drie liggen – als je meetelt dat voor de seizoensopener van 2022 in Bahrein ook eerst nog een wintertestweek in Bahrein wordt gehouden.

Dat het logistiek soms een flinke uitdaging is, blijkt ook wel uit hoe de luchtvracht dit weekend nog niet allemaal is aangekomen in Brazilië. “Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Zoiets kan altijd gebeuren, of je nou één of drie races op rij doet, maar de pogingen om meer races in korte tijd te doen, gaan wel hun tol eisen”, vreest Vettel.

‘Het is al zwaar genoeg’

Volgens de Duitser is het ‘voor iedereen zwaar’. “Al hebben wij als coureurs het nog relatief makkelijk”, erkent hij. Voor de monteurs, truckies en andere teamleden is het met name heftig. En de grote teams zijn omdat ze meer medewerkers in dienst hebben, vaak beter af dan de kleinere formaties. Zij kunnen ook meer rouleren en schuiven.

“Ik weet ook dat verschillende teams op verschillende manieren werken qua op- en afbouw van de infrastructuur en auto’s op het circuit. Sommige teams zijn dus beter af dan andere teams. Er zou vanuit de sport misschien wat meer hulp moeten komen om ervoor te zorgen dat ‘het spelletje’ voor iedereen hetzelfde is”, vindt Vettel.

Vettel doelt daarmee op financiële of andere middelen. Het wordt er zeker voor de kleintjes namelijk niet eenvoudiger op, weet hij. “Het is al zwaar genoeg, en het wordt er alleen maar zwaarder op.” Vettel hoopt dat de Formule 1 hierbij stilstaat te midden van haar wereldwijde expansiedrift. “Hopelijk wordt het dan wat beter in de toekomst.”

