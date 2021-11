Eventuele teamorders, het zou in de titelstrijd zomaar een heet gespreksonderwerp kunnen zijn na zondag. Sergio Pérez die in zijn thuisrace aan de kant moet voor team Max Verstappen of Valtteri Botas die een oproep krijgt van ‘James’. Sebastian ‘Multi 21’ Vettel is geen fan van ingrepen vanaf de pitmuur: “Niemand houdt er van, het is saai.”

In een kampioensstrijd als deze telt elk punt. Valtteri Bottas ondervond dat al eens in 2018 in Rusland, daar moest hij teamgenoot Lewis Hamilton voorbij laten om hem te helpen in de strijd met Sebastian Vettel. Verstappens wingman Sergio Pérez lijkt de lijn naar boven gevonden te hebben en zou zondag dus zomaar in de positie kunnen zijn om zijn thuisrace te winnen. “Het hangt helemaal af van de situatie in de race, het is in ieder geval een mooi probleem om te hebben. Maar ik ben er vrij zeker van dat het hele team mij dit weekend wil zien winnen”, aldus Pérez.

Mocht het zover komen dan zou purist Vettel graag zien dat Christian Horner en de zijnen niet ingrijpen: “Ik ben er geen fan van. Je hebt natuurlijk twee verschillende teamorders. Soms rijd je een andere strategie dan je teamgenoot en dan moet degene met het bandenvoordeel voor rijden. Normaal gesproken krijg je dan je plek terug.”

“De andere variant is dat je aan de kant moet voor je teamgenoot zodat deze meer punten kan scoren. Zo’n situatie klinkt misschien logisch maar ik zou het toch slecht vinden. Teamorders überhaupt mogen verdwijnen. Niemand houdt er van, het is saai. Als zo’n scenario bij Red Bull zich voor zou doen, dan hoop ik dat Checo vooruit blijft. Maar het zou kunnen dat hem verteld wordt om Max voorbij te laten, Valtteri heeft het meegemaakt en dat is niet leuk.”

