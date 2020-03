Flashback ’13: Spanningen binnen Red Bull bereiken hoogtepunt: ‘Multi 21, Seb!’

Het is vandaag op de dag af 7 jaar geleden als de koude oorlog tussen Red Bull-kemphanen Sebastian Vettel en Mark Webber zijn hoogtepunt bereikt. Hoogspanning was er al, de kortsluiting volgde in Maleisië 2013. ‘Multi 21’, iedere fan kent de term. Het verslag van de race geeft nog altijd een mooie inkijk in de tumultueuze relatie van Vettel en Webber.

De Formule 1 ligt door de wereldwijde coronacrisis volledig stil. Het is wachten op nieuws van de FIA en de FOM, wanneer wordt er weer gereden? Tot die tijd doet FORMULE 1 een paar keer per week een greep in het rijke archief.

Het opmerkelijkste gedeelte van de Grand Prix van Maleisië komt na de finish. De zogenaamde ‘green room’ is een kamertje net achter het erepodium. Daar krijgen de coureurs een petje, een handdoek om hun bezwete gezichten droog te deppen en een flesje water. En, in het geval van Sebastian Vettel, een dodelijke blik van teamgenoot Mark Webber.

“Is dit wat je wil?”, bijt de Australiër hem toe. Maar er komt geen antwoord van Vettel, die zich geen houding weet te geven en zijn flesje leegslurpt. De eerste gelegenheid tot het geven van tekst en uitleg over zijn opmerkelijke inhaalactie op Webber – want dat is de reden van het Australische chagrijn – laat Vettel aan zich voorbijgaan.

‘Wees voorzichtig, Seb’

Webber heeft tot de 46ste ronde aan de leiding gereden. Vlak voor de laatste reeks pitstops heeft hij een geruststellende voorsprong van meer dan vier seconden opgebouwd. Vettel stopt aan het einde van de 42ste ronde, Webber een ronde later. De vier seconden voorsprong zijn opvallend genoeg verdwenen, Webber komt vlak voor zijn teamgenoot weer de baan op. De twee sturen zij aan zij door de eerste reeks bochten, maar Webber behoudt de leiding. “Wees voorzichtig”, waarschuwt teambaas Christian Horner Vettel over de boordradio.

De volgende doorkomst is het ‘rustig’, maar aan het eind van de 45ste ronde gaat Vettel, geholpen door DRS, nog eens in de aanval. Webber verdedigt stevig. Op het rechte stuk kan er geen vloeipapiertje meer tussen de pitmuur en Vettels wagen. Webber lijkt de leiding te behouden, maar bij het uitkomen van bocht 4 heeft Vettel de betere lijn en de Duitser is er voorbij. “Come on Seb, this is silly”, klinkt het vanaf de pitmuur. Vettel is er doof voor. Webber komt bij de volgende doorkomst van start-finish nog even dichtbij, maar daarna heeft Vettel een gaatje en dendert door naar de zege, die hij uitbundig viert door zigzaggend onder de finishvlag door te rijden. Allesbehalve de reactie van een schuldbewust persoon.

Op het erepodium stelt ex-coureur Martin Brundle de vragen. Vettel houdt zich op de vlakte. “Als er iets te zeggen valt, dan doen we dat intern. We hebben absoluut zeker beiden genoten van het gevecht. Waarschijnlijk ik iets meer dan hij, aangezien ik op de middelste plek van het podium mag staan.” Maar Mark Webber is niet van plan stommetje te spelen. Hij legt een bommetje onder de zege van zijn teamgenoot. “Het team vertelde me dat de race gelopen was en daarom draaide ik de engine mapping wat terug”, zegt Webber. “Maar Sebastian had kennelijk zijn eigen plan en zoals gebruikelijk werd dat door het team getolereerd.” Verbazing alom, want heeft Vettel de zege dus gestolen?

‘Ik heb een fout gemaakt’

Er volgt weer een korte woordenwisseling tussen Vettel en Webber, helaas onverstaanbaar, maar luttele minuten later blijkt in de persconferentie dat Vettel kennelijk heeft besloten open kaart te spelen. Want hoe zit dat nu precies met die opmerking van Webber van daarnet? Eerst draait hij nog even om de hete brij heen. Iets te vroeg naar slicks gegaan, daardoor de leiding in de race kwijtgeraakt, blabla. Maar dan…

Ik heb vandaag een grote fout gemaakt”, verrast Vettel zijn gehoor. “Ik heb het niet met opzet gedaan, maar ik heb het verpest. Mark had deze race moeten winnen.” Maar wat bedoelt Vettel precies? Was zijn inhaalactie op Webber dan per ongeluk? “Natuurlijk niet, dat doe je niet per ongeluk. Dat was met opzet. Maar er was inderdaad een boodschap, en het was niet mijn bedoeling die boodschap te negeren.”

Het is een dooddoener van jewelste, want dat is precies wat Vettel wel doet: hij negeert de boodschap. En hij heeft nog tijd om erover na te denken ook, want zoals beschreven zitten er drie ronden tussen het moment dat Webber vlak voor Vettel de baan opkomt en het moment waarop hij Webber passeert. Van een impulsieve actie kan dus geen sprake zijn. Maar Vettel gaat diep door het stof. “Ik ben nu het zwarte schaap, maar ik heb mezelf in die positie gebracht, dus ik zal de gevolgen moeten ondergaan”, zegt hij. “Ik bied Mark mijn excuses aan en zal later met hem gaan praten, zonder dat jullie (de media, MB) er allemaal bij zitten.”

Horner: ‘Sebastian heeft de boodschap genegeerd’

Zo gemakkelijk komt Vettel er natuurlijk niet mee weg. Heeft hij eigenlijk wel ‘respect’ voor zijn teamgenoot, om die loze en vaak misbruikte term maar eens van stal te halen? “Ik heb enorm veel respect voor Mark. Niet alleen voor wat hij in de Formule 1 heeft gedaan, maar ook daarvoor.” Zolang hij maar niet voor mij rijdt, lijkt hij erbij te denken. “Als ik de kans zou hebben om het opnieuw te doen, zou ik het anders doen.”

Teambaas Christian Horner vertelt na de race dat het voorval uitgebreid besproken is. “Wat ons betreft was de situatie duidelijk: de laatste pitstops waren geweest en Mark lag voor Sebastian. Het was krap, maar hij lag voor. En we hebben beide coureurs gezegd dat die volgorde zo moest blijven. Sebastian heeft die boodschap moedwillig genegeerd. Hij heeft zijn excuses aangeboden en wat ons betreft is daarmee de kous af. Wat gebeurd is, is gebeurd.”

Het team maakt zich er zo snel mogelijk vanaf: omdat de Red Bull-coureurs allebei op het podium zijn geëindigd, hoeven ze na afloop van de race niet verplicht te blijven hangen om met de media te praten, en zowel Vettel als Webber maken daar dankbaar gebruik van door direct het circuit te verlaten. Horner doet eveneens zijn best zo kort mogelijk stil te staan bij het voorval. Om hem heen wordt het Red Bull-onderkomen in rap tempo ontmanteld: van de gebruikelijke rustige nazit is in Sepang geen sprake. Het team lijkt de dag zo snel mogelijk te willen vergeten.

Vriendschap

Erg veel stampij wil Horner er dus niet over maken. Maar hoe zit het eigenlijk met Mark Webber, die het relaas van Vettel onbewogen aanhoort? Wat dacht hij tijdens die laatste fase van de race? “Van alles. Er gingen heel veel gedachten door mijn hoofd. Luister”, gaat hij verder, “er zijn afspraken over dit soort momenten. We hebben daar codes voor.” Die codes zijn geschonden, en Webber laat er geen misverstand over bestaan dat hij verwacht dat zijn team hem benadert om tekst en uitleg te geven. “Ik ga naar Australië, ik sta de hele week op mijn surfplank en mijn telefoon staat uit.” Met andere woorden: ze bekijken het maar, daar bij Red Bull.

Een paar uur na de race wil Vettel het eindelijk met zoveel woorden zeggen. “Ja, ik heb de boodschap gekregen om Webber niet in te halen. En ja, ik heb die boodschap genegeerd.”