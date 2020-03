Flashback ’95: Ietwat voorbarige conclusies na snelle testtijden Jos Verstappen in Estoril

Na zijn stormachtige entree in 1994 (twee podiumplekken met Benetton) zag Jos Verstappen in 1995 zijn team Simtek-Ford failliet gaan. Het seizoen daarna kreeg de Limburger een nieuwe kans bij Arrows-Hart, voorheen Footwork geheten. FORMULE 1-verslaggever Ivo Op den Camp was er bij en schreef ‘In Arrows-Hart slechts 0.6 seconden langzamer dan Schumacher, Verstappen geeft visitekaartje af’.

De Formule 1 ligt door de wereldwijde coronacrisis volledig stil. Het is wachten op nieuws van de FIA en de FOM, wanneer wordt er weer gereden? Tot die tijd doet FORMULE 1 een paar keer per week een greep in het rijke archief: Flashback.

‘Schumacher slechts 0,6 seconden rapper’

Jos Verstappen heeft de Formule 1-wereld weer eens perplex laten staan. Tijdens de december-tests op het circuit van Estoril in Portugal reed onze landgenoot met de Arrows-Hart nauwelijks langzamer dan de topelite van de Formule 1. Beter had Verstappen niet kunnen solliciteren naar een vast stekje als Grand Prix-coureur in het team van Jackie Oliver.

Jos Verstappen heeft wat met het circuit van Estoril. Net als twee jaar eerder, toen hij – eveneens in een Arrows – voor het eerst mocht proeven aan het grote werk, keek de concurrentie vol bewondering naar de prestaties van de Limburger. Toen, in 1993, legde hij de basis voor zijn contract bij Benetton. Nu, twee jaar later, staat een terugkeer op het hoogste niveau met Arrows eigenlijk niets meer in de weg.

In een auto, die vorig jaar zelden of nooit in de top-tien was te vinden, reed Verstappen sneller dan Benetton-nieuwkomer en titelkandidaat Gerhard Berger. Zelfs Michael Schumacher in de Ferrari was slechts 0.6 seconden rapper. De prestaties van de Nederlander leidden tot groot enthousiasme bij de teamleiding van Arrows. Brian Hart, de producent van de motoren, was naar Estoril gereisd om de verrichtingen van Verstappen met eigen ogen te zien. Hart keerde enthousiast terug naar Engeland en beloofde en passant er alles aan te doen de motoren voor dit seizoen van nog wat extra pk’s te voorzien.

Irvine secondes langzamer

De eerste testdag keek Verstappen de kat nog uit de boom. De regen wilde maar niet wijken. Twee rondjes waren voldoende om de juiste zitpositie te bepalen en te kijken of de elektronica naar behoren functioneerde. Een dag later besloot Verstappen, ook al was het asfalt nog altijd kletsnat, zijn Arrows-Hart de sporen te geven. Op het glibberige wegdek kwam zijn rijkunst vol tot ontplooiing. Slechts 0.37 seconden hoefde hij prijs te geven op Schumacher. Irvine, Barrichello en Berger waren stuk voor stuk meer dan twee tellen langzamer dan Verstappen. Ook na de middag, toen er eindelijk op een droge baan gereden kon worden, bleef Verstappen verbazen. Hij dook 1.6 seconden onder de snelste tijd die Taki Inoue in september bij de Grand Prix van Portugal op de klokken zette.

Belangrijk bij testritten is of een coureur in staat is zijn auto dusdanig af te stellen dat er in het verdere verloop van de tests nog meer tijdwinst geboekt kan worden. Ook daarin slaagde Verstappen cum-laude. De derde dag gaf een verbetering van 0.7 seconden te zien en ook op de slotdag van de testweek snoepte hij er nog eens bijna driekwart seconde vanaf.

Wie herinnert zich Inoue nog?

Uiteindelijk reed Verstappen een snelste ronde van 1.21.94, een tijd goed voor de vierde startpositie bij de jongste Grand Prix op Estoril. Taki Inoue realiseerde in de officiële trainingen voor de Grote Prijs een beste tijd van 1:24.88. Een kloof van bijna drie seconden, illustratief voor het verschil in kwaliteit tussen Verstappen en Inoue. Immers, de snelste tijden van Ferrari, Williams en Jordan bij de testweek lagen rond de halve seconde onder die van de Grand Prix. Die marge meerekenend, was Verstappen nog altijd ongeveer 2.5 seconden rapper dan de Japanner.

Alleen Damon Hill dook met 1:19.95 onder de magische grens van tachtig seconden. Jacques Villeneuve moest met 1.20.75 flink terrein prijsgeven op zijn teamgenoot. Aardig was te zien dat Verstappen ten opzichte van de resterende coureurs nauwelijks achterbleef. Schumacher moest tot het uiterste gaan om met de Ferrari – met de nieuwe tien-cilindermotor aan boord – 1:21.33 te realiseren. Alesi, Irvine en Barrichello waren zelfs geen halve seconde sneller dan onze landgenoot.

Verstappen: Gooien en smijten

Gerhard Berger kon de tijd van Verstappen niet evenaren. Hij ervoer aan den lijve wat Verstappen al anderhalf jaar geleden wist: de Benetton reageert heel in extreme situaties bijzonder kritisch. Voor de tweede keer in twee weken tijd reed Berger een Benetton in de prak. Waar in het verleden de draak werd gestoken met ‘brokkenpiloot’ Verstappen, heerst nu begrip. ,,Niemand wilde me toen geloven. Herbert en nu Berger hebben bewezen dat het geen onzin is wat ik destijds geroepen heb.’’

Jos Verstappen was enthousiast over het verloop van de tests. ,,Het ging uitstekend. De auto voelde heel goed aan. Ik kon ermee gooien en smijten, net als vorig jaar met de Simtek. Met het grote verschil dat de Arrows beter is. Ze weten nu dat de auto niet zo slecht is als werd gedacht. Alleen in de korte bochten verloor ik tijd op de concurrenten, maar ook daar kan aan gewerkt worden. Ik heb laten zien wat ik in mijn mars heb. En dat was belangrijk om de laatste twijfels bij het team weg te nemen.’’

De beste rondetijden bij de december-tests in Estoril: