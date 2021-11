Sergio Pérez is niet bezorgd over teamorders tijdens de Grand Prix in zijn thuisland Mexico. Gevraagd of hij aan de kant gaat voor Max Verstappen als hij komende zondag in leidende positie ligt, zegt de Mexicaan dat Red Bull hem op eigen terrein zeker een zege gunt.

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat dit weekend de achttiende ronde in. De Nederlander heeft in het kampioenschap een voorsprong van twaalf punten op zijn Britse rivaal. Met nog vijf Grands Prix te gaan dit seizoen telt elk punt en de hulp van de teamgenoten Sergio Pérez en Valtteri Bottas kon in die vijf races weleens cruciaal zijn.

Pérez is de laatste races in vorm en droomt na zijn twee podiums in Turkije en de Verenigde Staten van een overwinning op het Autódromo Hermanos Rodriguez, zo liet hij zaterdag na een demonstratie met een showcar al weten. De sleutel ligt volgens de Mexicaan in de kwalificatie op zaterdag, zo zei hij in de persconferentie voor het raceweekend. “Ik hoop mijn vorm vast te kunnen houden. Ik voel me steeds meer thuis bij het team en met de auto en ik hoop dat ik het zaterdag goed zal doen. Inhalen op zondag wordt erg moeilijk. Het is zwaar voor de remmen en de motor. Het is altijd een lastige race als je niet vooraan staan, dus ik moet een goede kwalificatie rijden.”

Mocht hij zich inderdaad vooraan weten te kwalificeren dan zou Pérez zo maar eens kunnen meestrijden om de overwinning. De Mexicaan kreeg dan ook de vraag voorgeschoteld wat hij zou doen als hij de race zou leiden en Verstappen achter hem in tweede positie lag. Zou hij bereid zijn om de zege aan de Nederlander te gunnen om zelf genoegen te nemen met een tweede plaats? “Het hangt helemaal af van de situatie in de race”, zei Pérez diplomatiek. “Maar ik ben er vrij zeker van dat het hele team mij dit weekend wil zien winnen.”

Demonstratie met RB7

Pérez reed woensdag een demonstratie in de straten van Mexico-Stad waar ruim 130.000 mensen op af kwamen. “Het voelt geweldig goed om weer terug te zijn in Mexico-Stad”, zei hij na afloop. “Dit was een gekkenhuis, we hebben Mexico-Stad overgenomen. Het was een zeer speciale manier om mijn thuisweekend te beginnen. Iedereen zat vol energie en de mensen waren fantastisch. Er waren er zelfs bij die hier overnacht hebben. Ik wil zondag meedoen om de overwinning. Het zou heel veel voor me betekenen als ik in Mexico kan winnen.”

