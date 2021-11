Max Verstappen heeft meer aan zijn teamgenoot Sergio Pérez als secondant dan Lewis Hamilton aan zijn vertrekkende wingman Valtteri Bottas, denkt ex-Formule 1-coureur Timo Glock.

Volgens Glock ‘telt elk detail’ in de zeer spannende titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, dus ook de rol die de teamgenoten daarin kunnen spelen. “Wat dat betreft staat Red Bull er beter voor”, verklaart hij tegenover SpeedWeek, doelende op de tandem Verstappen – Pérez.

Mercedes, stelt Glock, kan namelijk ‘niet volledig op Bottas vertrouwen’. “Ze hebben te vroeg besloten hem volgend jaar door George Russell te vervangen”, meent Glock, voor wie ‘in sommige situaties wel duidelijk is’ dat Bottas voor eigen glorie gaat. “Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij laatst voor de snelste ronde (inclusief bonuspunt, red.) ging.”

“Red Bull kan daarentegen volledig op Pérez vertrouwen”, constateert de Duitser. Volgens Glock zal Pérez Verstappen waar mogelijk helpen. “Ook hier heeft dat met de toekomst te maken. Red Bull heeft bevestigd dat Pérez in 2022 weer voor het team rijdt dus hij zal alles doen om ze te steunen.”

Ondanks de observaties van Glock, heeft Bottas recentelijk aangegeven Hamilton te helpen als dat kan. Omdat zijn relatie met Hamilton goed is, maar ook in het teambelang. Bottas draait daarnaast naar eigen zeggen nog volledig onderdeel van het team en zit hij ondanks zijn aanstaande exit nog in elke meeting.

