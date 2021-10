Ex-Formule 1-coureur Jolyon Palmer vindt ‘de dynamiek tussen de Red Bull-coureurs vrij bizar’, verwijzend naar hoe Max Verstappen volgens Palmer in Amerika de strategie van Sergio Pérez ‘dicteerde’.

Begrijp hem trouwens niet verkeerd: Palmer heeft alle respect voor hoe goed Verstappen de race in Amerika ‘las’ en hoe strategisch hij dacht. Verstappen riep Red Bull na zijn eigen eerste stop op om Pérez snel binnen te halen. Dit om rivaal Lewis Hamilton geen gelegenheid te geven langer door te rijden en de kans van slagen van zijn eigen undercut op Hamilton te vergroten.

“Verstappen las de race heel goed”, schrijft Palmer in zijn column voor Formula1.com. “Hij wist dat Hamilton niet gelijk de ronde na hem naar binnen kon, en dat hijzelf virtueel op kop reed. Hij realiseerde ook wat er toen moest gebeuren en suggereerde daarom dat Red Bull Pérez naar binnen moest roepen.” Strategisch slim, maar: “Dat een coureur tijdens de race de strategie van zijn teamgenoot probeert te dicteren, is behoorlijk ongewoon.”

‘Vrij bizar’

Volgens Palmer is het geen geheim ‘dat Red Bull Pérez af en toe opoffert met oog op de rijderstitel’. “We zagen dat in Silverstone al. Daar lieten ze hem een pitstop maken waardoor hij buiten de punten viel, maar wel de snelste ronde kon rijden en Hamilton dat bonuspunt afpakte.” Het zorgt voor wel héél duidelijke verhoudingen in het team, stelt Palmer. “Als je kopman dit soort suggesties (zoals in Amerika, red.) over de radio doet, is de dynamiek wel vrij bizar.”

Het onderstreept voor Palmer echter ook mooi hoezeer Verstappen op de titel gericht is en hier aan denkt. “Hij gedraagt zich als een coureur die dit allemaal al heeft meegemaakt. Als een coureur die zelfs nu er zoveel druk op staat de ervaring heeft om een race te lezen en de juiste beslissingen te nemen. Het hele team, inclusief Pérez, werkt met één doel voor ogen. Dat zag je ook wel aan hoe Pérez Verstappen niet aanviel in de eerste ronde.”

Mercedes heeft ook wingman

Pérez ging ook gelijk aan de kant toen Verstappen na zijn tweede stop – die Pérez toen nog niet had gemaakt – achter hem terechtkwam. Bij rivaal Mercedes gaat het er overigens niet heel anders aan toe. Daar rijdt Valtteri Bottas overduidelijk als wingman in dienst van Hamilton. Bottas heeft ook aangegeven het teamspelletje te spelen als dat nodig is met oog op de titelstrijd.