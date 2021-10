Max Verstappen is na zijn zege in Amerika de favoriet voor de wereldtitel, denkt Damon Hill, de wereldkampioen van 1996. “Het voordeel ligt nu bij Verstappen en Red Bull”, zegt Hill, al kan dat volgens de Brit zowel voor rust en kalmte als extra druk zorgen.

Dat Verstappen op het Circuit of the Americas wist te winnen terwijl dit traditioneel bekendstaat als Mercedes-terrein, heeft Mercedes ‘best geraakt’. Dat stelt Hill in de F1 Nation-podcast. “Mercedes zal weten dat ze nu een heel zwaar gevecht wacht om de titel vast te houden.”

Hamilton, weet Hill, ‘zal niet opgeven en Mercedes evenmin’. Maar: “Het voordeel ligt nu zeker bij Red Bull en Verstappen.” In het WK staat Verstappen nu twaalf punten voor. “Verstappen kan zijn eerste titel nu dus heel voorzichtig aan het eind van de tunnel zien gloren”, denkt Hill.

Lees ook: Anthony Hamilton: ‘Hamilton en Verstappen net als boksers in de ring’

Volgens de wereldkampioen van 1996, kan dat mentaal wel eens een rol gaan spelen en wordt het nu misschien ‘moeilijker voor Verstappen om zijn hoofd koel te houden’. “In zekere zin is het nu namelijk zijn titel om te verliezen. Dat kan voor opluchting zorgen, maar ook voor druk.”

Wat Verstappen gerust zal stellen, vermoedt Hill: “Is dat zijn auto duidelijk goed genoeg is en hij weet dat hijzelf de job kan doen. Maar”, plaats de 22-voudig racewinnaar wederom een kanttekening, “hoe dichter je bij de titel komt, hoe moeilijker het wordt.”

Heeft Hamilton nog wapens?

Hamilton zit volgens Hill nu echt in de rol van de jager. “Hij heeft vaak gezegd dat hij ook liever in die rol zit. Maar wat heeft hij nou nog om Verstappen mee aan te vallen? Het lijkt erop dat Hamilton steeds minder wapens heeft”, verwijst Hill naar hoe Mercedes op een traditioneel sterk circuit werd geklopt.

Volgens Hill kan het wel eens zo zijn dat Red Bull gewoon sterker is dan Mercedes. “Vrijdag in Austin leek Red Bull de snelheid niet te hebben en Mercedes wel. Ze werkten echter hard en waren uiteindelijk zelfs sneller. Er zijn mensen die denken dat Red Bull in Turkije (de race voor Amerika, red.) ook niet alles uit hun auto heeft gehaald.”

Lees ook: Button: ‘Succes voor Verstappen in Mexico niet gegarandeerd’

Het kan dus, vervolgt Hill, dat Mercedes in Turkije niet zozeer iets had gevonden, zoals algemeen wordt gedacht, maar Red Bull daar gewoon onder haar niveau presteerde. “Ik vraag me ook af hoeveel invloed Red Bulls technisch directeur Adrian Newey hierop heeft gehad, nu hij terug is na zijn fietsongeluk van afgelopen zomer.”

Wat volgens Hill verder nog meespeelt in Red Bulls voordeel, zijn de motorproblemen bij Mercedes. Zeker nu er races op hoogte volgen in Mexico en Brazilië. “Misschien moeten ze hun wat kwetsbare motor daardoor terugschroeven.” Ook daarom was Amerika een tik voor Mercedes: “Ze zullen echt teleurgesteld zijn dat ze niet hebben gewonnen.”