De vader van Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, wuift de verhalen dat Hamilton en Max Verstappen elkaar niet mogen weg. Hij vergelijkt de twee met boksers in de ring: “Als het allemaal voorbij is, gaan ze vriendelijk met elkaar om.”

Verstappen en Hamilton ontlopen elkaar dit seizoen nauwelijks en dat vertaalt zich ook naar een voorsprong van slechts twaalf punten in het voordeel van de Nederlander met nog vijf races te gaan. De twee zijn elkaar al regelmatig op de baan tegengekomen, waarbij het vaak goed ging maar soms ook, zoals in Groot-Brittannië en Italië, fout ging. De rivaliteit tussen de twee wordt dan ook vaak besproken, maar de beweringen dat Hamilton en Verstappen elkaar niet zouden mogen, wuift Anthony Hamilton, de vader van Lewis, weg.

“Dat is niet waar, het zijn felle concurrenten”, zegt Hamilton senior tegen talkSPORT. “Lewis is waar Max hem wil hebben, Max is waar Lewis hem wil hebben. Het zijn net boksers die in de ring stappen, maar ik kan je verzekeren dat als het allemaal voorbij is, ze gewoon vriendelijk met elkaar omgaan.”

“Het heet competitie”, voegt Hamilton senior toe. “Als je te vriendelijk bent voor je tegenstander, dan ga je te veel van je gas af. Je hoeft alleen maar naar het gevecht tussen de twee McLaren- en Ferrari-coureurs te kijken: zij zijn vrienden.” De vader van Hamilton wijst naar dat gevecht omdat het dus wel vrienden zijn, maar op de baan lieten ze daar weinig van zien. Ook de strijd tussen Hamilton en Verstappen zou volgens hem zo gezien moeten worden. “Dit is racen. Als je niet op de baan rijdt dan ben je vriendelijk, maar als je je in een gevecht bevindt dan mag alles.”

Foto: BSR Agency