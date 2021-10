Jos Verstappen was volgens eigen zeggen ‘wel tien keer weggelopen’, zo nerveus was hij tijdens de Amerikaanse GP bij het volgen van het zinderende duel van zoon Max met achtervolger Lewis Hamilton. De ontlading na de overwinning is dan ook groot.

De vader van Sergio Pérez is de eerste die Jos Verstappen feliciteert wanneer hij de garage van Red Bull verlaat, op weg naar het tijdelijke motorhome. “Hij is klaar om te winnen in Mexico, hè”, zegt de Mexicaan, voordat hij met zijn collega-vader een selfie maakt. Max Verstappen is volgens zijn leermeester altijd klaar om te winnen, zo heeft hij zojuist in immers Austin bevestigd.

“Het was een hele sterke race”, analyseert Jos Verstappen. “Het is sowieso spannend, want het gaat nu ergens om. En dat hij zijn hoofd dan zo koel houdt en de banden in zo’n window weet te brengen wanneer hij ze moet gebruiken… Kijk”, zo vervolgt de Limburger, “hij analyseert de wedstrijd in de auto al heel goed. Toen hij die tweede stop maakte, wist hij: op het einde wordt het spannend. Dan moet ik banden overhebben. En dan zie je dat hij in die laatste ronden nog hard gaat. Dat is ook de kracht van Max: hij rijdt niet alleen die ronden, maar denkt veel verder vooruit. Hij is gewoon een van de allerbesten.”

Verstappen zegt het niet om te pochen, de resultaten bewijzen het. Hij is er trots op, maar echt genieten kan hij tijdens zo’n race als in Amerika niet. “Dan ben ik ontzettend nerveus. Ik ben, denk ik, wel tien keer weggelopen. Het duurde me allemaal veel te lang, haha. Want je wilt gewoon dat -ie het afmaakt. Maar als ik ergens vertrouwen in heb, dan is het in Max. Dit is geweldige overwinning.”

Afmaken

Zwaarbevochten en met een, noodgedwongen, agressieve strategie. “Ik denk dat iedereen tien ronden voor het einde dacht dat het kritiek zou worden. Je ziet Hamilton erbij komen, maar Max weet: hij is aan het pushen. En hij weet ook hoe die banden werken. Als die op een bepaalde temperatuur komen, ga je grip verliezen. Dat zag je ook. En als hij dan bij Max in de buurt komt, wordt het ook nog eens lastig om in te halen. Maar”, zo concludeert Verstappen, “hij heeft het allemaal heel goed onder controle.”

Met de overwinning vergrootte Verstappen zijn voorsprong in de titelstrijd met zes punten. Een scenario waar weinigen bij Red Bull na de eerste twee trainingssessies van durfden dromen. “Hoe het vrijdag ging, en hoe hij het dan toch afmaakt op een circuit waar Mercedes altijd heeft gewonnen… Dat geeft wel hoop, ja. Ik denk dat Mercedes er wel vanuit ging dat ze hier even zouden doen. Maar je ziet, zo simpel is het niet. Details gaan in de komende wedstrijden het verschil uitmaken. Hier hebben we een heel goed weekend gehad. Ik hoop dat we er nog paar van hebben dit jaar. Het liefst nog vijf, haha. Het is mooi om te zien hoe het team na Turkije heeft teruggeslagen: net op het juiste moment.”