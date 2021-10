Max Verstappen was foutloos in de Texaanse thriller op het Circuit of the Americas, waar hij een strategie waarvan hij niet zeker wist of deze zou werken, subliem uitvoerde. “De laatste rondjes waren leuk!”

Verstappen begon de race in Austin van pole, maar werd bij de start verschalkt door titelrivaal Lewis Hamilton. “We moesten toen dus iets anders proberen”, verhaalt de Nederlander. Wat er toen uit de strategische koker kwam bij Red Bull, was een aanvallende strategie, met een eerdere eerste stop.

Het bleek Bulls Eye voor de Bulls, want Verstappen voerde deze zogenaamde undercut perfect uit. Hamilton kwam na zijn stop meer dan een handvol seconden achter Verstappen terecht. De Brit liep daarop snel in, maar Verstappen koos weer voor de aanval met een vrij vroege tweede stop.

Hamilton wachtte een stuk langer met zijn tweede servicebeurt en hengelde Verstappen daarna aanvankelijk rap binnen. Verstappen reageerde en counterde echter, met een reeks aan persoonlijk snelste tijden. Hoewel Hamilton tot binnen een seconde kwam, bleef Verstappen foutloos en won uiteindelijk met 1.3 seconde voorsprong.

“We zijn agressief geweest met de strategie. Ik wist niet of het zou werken”, erkent Verstappen. “De laatste rondjes waren leuk”, geniet hij nog na van het gewonnen duel met Hamilton. “Het was wel een beetje glijden in de snelle bochten, maar ik ben super blij dat we het hebben gered!”

Voor Verstappen is het zijn eerste zege in Amerika. Behalve de erebokaal neemt Verstappen ook 25 punten mee terug in de tas uit Texas. Hij staat daardoor nu twaalf punten voor op Hamilton. Verstappen staat op 287.5, Hamilton op 275.5.