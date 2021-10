Oud-Formule 1-coureur Jenson Button waarschuwt dat het geen garantie is dat Max Verstappen op het ‘Red Bull-circuit’ in Mexico succesvol zal zijn. Volgens de Brit laat de zege van Red Bull op een ‘Mercedes-bolwerk’ zien dat dit seizoen alles mogelijk is: “Verwacht het onverwachte.”

Verstappen verstevigde zijn koppositie in het kampioenschap met de zwaarbevochten zege in Austin. Hij verdubbelde zijn voorsprong van zes naar twaalf punten, maar met vijf races te gaan is nog niks beslist. “Dit wereldkampioenschap is onvoorspelbaar en ik ga ervan uit dat dit in de komende vijf races zal doorgaan”, zegt Jenson Button, tegenwoordig actief als analist bij Sky Sports.

Ook hij is verrast dat Red Bull Mercedes op een van haar bolwerken heeft verslagen, maar waarschuwt dat het andersom ook kan gebeuren in Mexico. “We hebben jarenlang gezien hoe Austin stevig in handen was van Mercedes. Maar nu heeft Max Verstappen met Red Bull niet alleen poleposition veroverd, hij heeft ook gewonnen. We zeggen zo vaak: in de ijle lucht van Mexico-Stad is Red Bull altijd sterk. Maar ik waarschuw: Mercedes heeft de afgelopen races een fantastische topsnelheid laten zien, dus een succes voor Verstappen in Mexico is voor mij niet absoluut gegarandeerd.”

Button kijkt al een tijdje vanaf de zijlijn toe nadat hij in 2017 afscheid nam van de Formule 1, maar is blij om dit seizoen fan van de sport te zijn. Hij kan niet wachten op de volgende races van dit onvoorspelbare seizoen. “Verwacht het onverwachte. Laten we eerlijk zijn: er gebeurde in bijna elke race iets dat we niet hadden verwacht. Dus ik ga ervan uit dat dit ook het geval zal zijn in de resterende vijf races in Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Ik ben ook een Formule 1-fan en als toeschouwer vind ik het geweldig als ik niet weet wat ik kan verwachten van een GP-weekend”, besluit hij.

Foto: Getty Images