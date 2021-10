Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-topman Toto Wolff geloven niet dat er in de resterende races per circuit een groot verschil zal zijn tussen beide teams. Dit ondanks dat de buitenwacht graag spreekt van ‘Mercedes-circuits’ en ‘Red Bull-banen’.

Het Circuit of the Americas was er zo één. De baan in Austin wordt traditioneel gezien als omloop die Mercedes meer op het lijf geschreven zou zijn. Toch slaagde Red Bull erin te winnen. Tot net een beetje extra genoegen van Horner. “Dit was een belangrijke zege voor ons, op een circuit waar Mercedes zo sterk is geweest in het hybridetijdperk.”

In Mexico en Brazilië – de twee eerstvolgende races – wachten dan weer banen die doorgaans als Red Bull-territorium worden gezien. De drie daaropvolgende circuits in het Midden-Oosten zijn op papier wellicht eerder Mercedes-terrein. Al zegt zowel Horner als Wolff nu niet zo te denken.

“In het verleden zijn we sterk geweest in Mexico en Brazilië, maar het is nu zó close tussen beide teams”, haalt Horner aan. “Het verschil is telkens maar één of twee tienden. Ik zie eigenlijk geen reden waarom dat nu de komende races anders zou zijn”, zegt hij.

Wolff en Horner. Foto: BSR Agency.

Volgens Wolff zijn in het verleden behaalde resultaten dit seizoen ook zeker geen garantie voor de toekomst. “De technische regels zijn dit jaar immers compleet anders.” Van tevoren per circuit aanwijzen wie er sterker zal zijn, heeft ook volgens hem dus geen zin. “Er is denk ik geen bepaald patroon van wie beter is op welke baan.”

Sterker nog, vervolgt Wolff, zelfs tijdens een weekend kunnen de verhoudingen flink veranderen. “Na vrijdag zei iedereen tegen ons: ‘jullie domineren, wat gaat Red Bull hieraan doen?’, maar zet de klok 24 uur vooruit en Red Bull draaide de rollen om.”

Het gaat dus echt om de details, benadrukt de Mercedes-chef. “Het is zaak om dit ‘product’, want dat is de auto, te finetunen en het maximale eruit te halen. Dat gaat het verschil maken tussen winnen en verliezen.” Horner: “Het is gewoon heel close, dus we moeten ons erop concentreren elke sessie ons werk zo goed mogelijk te doen.”