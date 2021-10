Sergio Pérez noemt teamgenoot Max Verstappen de ‘coureur van het seizoen tot nu toe’. De Mexicaan is onder de indruk van het niveau van de Nederlander, die volgens hem laat zien dat de Red Bull ‘een van de beste auto’s is, al dan niet de beste’.

Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het kampioenschap. De Nederlander heeft na zestien races een minimale voorsprong van zes punten op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en met zes races te gaan ligt die strijd nog helemaal open. Pérez is onder de indruk van zijn jongere teamgenoot, ook omdat hij merkt dat Verstappen weinig fouten maakt.

“Max is de coureur van het seizoen tot nu toe”, zei Pérez in Turkije. “Hij heeft volgens mij de minste fouten gemaakt en heeft het allemaal voor elkaar op een zeer hoog niveau. Het seizoen is nog lang dus we zullen nog wel zien hoe het eindigt, maar ik ben tot nu toe op een positieve manier verrast over de manier waarop hij levert zonder fouten te maken op zo’n hoog niveau”, aldus de lovende Mexicaan.

Voor Pérez zelf was het een stuk lastiger dit seizoen. Hij won wel de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond daarnaast nog eens twee keer op het podium, maar voor de rest behaalde hij wisselvallige resultaten. “Het is natuurlijk niet makkelijk om Max’ teamgenoot te zijn omdat hij één is met de auto, hij presteert op een zeer hoog niveau”, aldus Pérez. “We hebben een unieke auto en het is niet makkelijk geweest. Je moet elke dag mentaal sterk zijn en ik denk dat dat een van mijn sterke punten is om de resultaten op de zondag te maximaliseren.”

“Ik had wat moeite om me aan de auto aan te passen, maar het was niet al te dramatisch of iets noemenswaardigs”, vervolgt Pérez. “We hebben duidelijk een goed pakket, deze is zeer competitief. Max laat zien dat deze auto een van de beste is, al dan niet de beste”, besluit hij.