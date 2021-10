Tweevoudig Formule 1-kampioen Mika Häkkinen verwacht dat Valtteri Bottas en Sergio Pérez dit seizoen nog een belangrijke rol zullen gaan spelen in de uitkomst van het Formule 1-kampioenschap.

Bottas won in Turkije zijn eerste Grand Prix van 2021 en wist met zijn optreden Max Verstappen van een zege en 25 punten af te houden. Verstappens teamgenoot Pérez op zijn beurt wist in een rechtstreeks duel te voorkomen dat Hamilton naar een derde plek en 15 punten reed.

Häkkinen denkt dat de prestaties van de secondanten van Verstappen en Hamilton in de komende Grands Prix weleens de doorslag kunnen geven in de strijd om de wereldtitel. “Naarmate we de laatste zes races van het wereldkampioenschap ingaan, denk ik dat Valtteri en Sergio een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen om Lewis en Max de juiste ondersteuning en strategische opties te bieden”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Max leidt het wereldkampioenschap met slechts zes punten. Met nog 156 punten te verdelen kan de titel heel snel naar de ene of de andere kant doorslaan.”

Lees ook; ‘Red Bull tevreden over Turkse GP maar bezorgd over snelheid Mercedes’

Häkkinen was vol lof over het optreden van zijn landgenoot Bottas. “Omdat teamgenoot Lewis Hamilton als vijfde eindigde, was het van cruciaal belang dat Valtteri Max van de overwinning afhield”, aldus de wereldkampioen van 1998 en 1999. “Zijn dominantie was geweldig om te zien. Valtteri toonde grote vaardigheid in het managen van de intermediates. Het is zo makkelijk om de grip van een set intermediates te verpesten door direct vanuit de pits te hard te vertrekken, iets wat Lewis [Hamilton] en Charles Leclerc later in de race wel overkwam. Valtteri concentreerde zich bij de start echter op het achter zich houden van Verstappen en spaarde zijn banden tot die klaar waren om gepusht te worden. Vervolgens reed hij een perfecte race.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Valtteri Bottas weet direct na de start de eerste plaats vast te houden (Foto: BSR Agency)

‘Mercedes heeft een voorsprong op Red Bull’

De overwinning van Bottas en de overmacht van Mercedes in de kwalificatie, suggereert volgens Häkkinen dat het team uit Brackley momenteel een betere auto heeft dan Red Bull. “Wat dit weekend duidelijk is geworden, is dat Mercedes qua prestaties een voorsprong heeft op Red Bull. Lewis en Valtteri waren het snelst in de kwalificatie en Max geeft toe dat Red Bull nog wat werk te verzetten heeft als ze dit wereldkampioenschap willen winnen.”