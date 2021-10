In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, praten Daan de Geus en André Venema vanuit Istanbul na met Sjaak Willems over de Grand Prix van Turkije. Over de tevredenheid over Max Verstappens tweede plaats, de zorgen over de bloedsnelle Mercedessen, de strategische miskleun van Lewis Hamilton, de loslippige Ralf Schumacher en waar gelooft Pierre Gasly nou eigenlijk in? Ook wordt het verkeersplan van de organisatie nog even vakkundig afgebrand, Koen Vergeer sluit af met een standje voor Toto Wolff en de zijnen.

