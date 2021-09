Hoewel Valtteri Bottas tegen een grote achterstand aankijkt in het kampioenschap, wil hij met acht races te gaan de titel nog niet uit zijn hoofd zetten. Hij weet niet of hij van Mercedes voor de titel mag gaan nu Lewis Hamilton de grotere kandidaat is, maar voor hem speelt vooral het teambelang een rol: “Ik zou in dit geval alles doen voor het team.”

Bottas kende een zeer wisselvallige start van het seizoen en staat daardoor nu derde in het kampioenschap met 141 punten. Daarmee heeft hij een stuk minder punten achter zijn naam staan dan teamgenoot Lewis Hamilton, die nu tweede staat met 221,5 punten. Met nog acht races te gaan maakt Bottas nog theoretisch kans op de titel en hij wil die hoop ook niet opgeven, al weet hij ook dat het lastig gaat worden.

“In de Formule 1 weet je nooit hoe het seizoen loopt”, zegt Bottas. “We hebben nog best wat races te gaan. Zeg nooit nooit. Ik blijf zoals altijd mijn best doen en probeer races te winnen en zo constant mogelijk te zijn om punten te pakken.” Of hij dan wel mee zou mogen doen om de titel, in plaats van Hamilton helpen? “Dat weet ik niet echt, dat moet je Toto (Wolff, teambaas, red.) vragen”, lacht hij. “Het verschil is nog groot. Aan het begin van het seizoen voelde het niet alsof ik nog mee mocht doen. Je weet maar nooit. Maar hier heb ik nu alleen winnen in mijn gedachten voor dit weekend. Dat is alles wat telt voor mij.”

“We hebben veel dingen intern besproken, wat verschillende scenario’s”, vervolgt Bottas, gevraagd of dit soort scenario’s binnen Mercedes besproken worden. “Elke race is anders. Het kan zijn dat we in een situatie zitten dat we alles voor het team moeten doen. In dit geval zou ik dat ook doen. We zijn hier als een team en we moeten ervoor zorgen dat we beide kampioenschappen winnen. Niet alleen de constructeurs, maar ook de coureurs. Op dit moment maakt Hamilton meer kans op het kampioenschap. Dat is de situatie zoals die nu is”, aldus Bottas.

Het Sochi Autodrom is het circuit waar Bottas in 2018 de opdracht kreeg om, terwijl hij aan de leiding lag, Hamilton voorbij te laten gaan. Het was een spraakmakend moment waar de Fin in Rusland nog maar eens aan herinnerd wordt. “Dat is al een paar jaar geleden, dus nu kan ik er meer mee leven. Maar op dat moment zelf was het wel pijnlijk, ja. Het was moeilijk te accepteren, maar we gingen verder. Ik ben sindsdien erg gegroeid”, besluit hij.