Sebastian Vettel en Mick Schumacher zullen volgend jaar Team Duitsland vertegenwoordigen op de Race of Champions in Zweden. Zij vergezellen daarmee Formule 1-collega Valtteri Bottas, die namens Finland deelneemt aan de competitie.

In de Race of Champions nemen coureurs van verschillende racedisciplines het tegen elkaar op in gelijkwaardige auto’s om zo dus te bepalen wie de échte kampioen is. Door de jaren heen hebben verschillende Formule 1-coureurs al deelgenomen aan het evenement, waaronder Michael Schumacher, David Coulthard, Felipe Massa en Pascal Wehrlein. Dit keer vindt het echter niet plaats in een stadion. De 2022-editie wordt namelijk in de meest noordelijke regio van Zweden, nabij de poolcirkel, georganiseerd, waardoor de coureurs op sneeuw en ijs strijden om de titel.

Sebastian Vettel en Mick Schumacher hebben bevestigd dat ook zij in 2022 meedoen aan de competitie. De twee zijn al bekend met het evenement, aangezien zij in 2019 ook al samen reden. Toen werden zij tweede in Mexico. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw mee te doen aan de Race of Champions en om Duitsland te vertegenwoordigen met Mick”, zegt Vettel. “Bij de ROC in Mexico werden we tweede in de ROC Nations Cup, ons doel is om één plaats te winnen in Zweden.”

Lees ook: Häkkinen terug achter het stuur tijdens Race of Champions

“Duitsland vertegenwoordigen met Sebastian zal zeker leuk worden, natuurlijk willen we weer een trofee winnen”, aldus Schumacher. “We moeten het succes van Team Duitsland voortzetten en vechten om de zege. Ik ben ervan overtuigd dat we het allebei heel serieus zullen nemen.”

De twee zullen in Zweden een andere Formule 1-coureur tegenkomen. Valtteri Bottas had eerder dit jaar ook al zijn deelname aan de Race of Champions bevestigd. Maar ook oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen, negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, Rallycross-kampioenen Johan Kristoffersson en Petter Solberg, rally-kampioen Sebastian Loeb en drievoudig winnaar van de Race of Champions, Mattias Ekström, nemen deel aan het evenement. De Race of Champions vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 februari 2022 in het Zweedse Pite Havsbad.